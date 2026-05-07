美股｜道指早段升200點後回落 油價最新約跌4%
撰文：蕭通
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消息指美國已與伊朗就緩解海上封鎖達成共識，以換取霍爾木茲海峽逐步重新開放。美股周四（5月7日）早段個別發展，道指曾升逾200點後回落，納指則最新升逾百點。油價維持跌勢，最新約挫4%。
本港時間5月7日
【22:49】Tesla漲逾 3% Nvidia微軟升逾2%
道指最新報49,835點，跌74點或0.15%；納指最新報25,982點，漲143點或0.56%；標普500指數現報7,375點，升10點或0.14%。
重磅科技股方面，Tesla漲3.41%、AI晶片龍頭Nvidia升2.33%、微軟漲2.57%、蘋果公司（Apple）升0.98%。
【22:45】紐約期油跌近4% Bitcoin現報8萬美元
油價下跌，紐約期貨原油現時每桶91.39美元，跌3.69美元或3.88%。倫敦布蘭特期油每桶報97.28美元，跌3.99美元或3.94%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報80,163.51美元、24小時內跌逾1%。
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