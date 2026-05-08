彭博︰日本政府或額外動用300億美元　入市力撐日圓匯價

【日圓/日元】《彭博》報道，對日本央行賬戶的分析，日本當局在此前一輪干預後的短短幾天內，可能又動用了約300億美元入市干預匯率，這是其支撐日圓決心的最新體現。



據報道通過對日本央行周四公佈的賬戶數據與貨幣經紀商預測進行對比，此次入市規模可能約為4.68萬億日圓。周四也是黃金周假期（截至周三）結束後的首個工作日。

基於上周初步的日本央行賬戶數據，採用類似方法估算，當局在4月30日曾花費約345億美元支撐日圓。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

日圓抽升惹政府入市干預猜測

從這些數據中尚無法確定，自上周末期以來是否進行了多次干預，或具體是在何時入市，不過周三日圓的大幅上漲曾引發市場猜測，認為當局可能已經出手干預。

周四（7日）的報告凸顯了日本財務省遏制投機者做沽日圓的決心，並防止日圓跌破1美元兌160日圓這一關鍵關口，這一水平接近日本官員在2024年多次入市干預時的點位。

報道引述NLI Research Institute首席經濟學家Tsuyoshi Ueno表示，這些數據表明，日本政府可能在上周五（30日）入市干預，並在周（4日）一至周三（6日）之間的某個時間再次出手。

Ueno稱﹕「這一輪干預似乎是有效的，因為市場仍然存在恐懼情緒，交易員也保持高度警惕。」