小米去年多賺逾倍至203億元人民幣　周受資辭任執董即日生效

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-24 18:31

小米集團（1810）公布截至去年底止全年業績，擁有人應佔利潤為203.55億元（人民幣‧下同），按年增加103%；不派息。

公司指出期內收入2458.9億元，按年增加19.4%，毛利為367.52億元，增幅為28.7%，據非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤為130億元，按年增長12.8%。

單計去年第四季，利潤為87.95億元，按年增長261%，經調整淨利潤為32.04億元，增幅為36.7%；期內收入為704.62億元，增長24.8%。

公司指出，去年來自智能手機業務收入為1,522億元，按年增長24.6%；全球智能手機出貨量為1.46億部，增幅為17.5%。公司又指出，全年在內地定價為3,000元4在境外定價為300歐元的手機，全球銷量為1,000萬部。

公司表示去年來自IoT與生活消費產品收入為674億元，按年增長8.6%。其中智能電視出貨量為1,200萬部，智能音箱全球出貨量逾1,000萬部。

公司表示去年來自互聯網服務收入為238億元，按年增長19.7%；又指出全球MIUI月活躍用戶達到3.96億，按年增長28%。公司表示年內來自廣告收入及遊戲收入分別為127億元及42億元，增幅為19.2%及31.4%。

增持ZMI品牌餘下股權

公司又表示，以2.05億元美元收購品牌ZMI餘下50.09%股權。收購代價中，1.76億美元以現金償付，2,845萬美元將以每股發行價25.47元，配發867.09萬股代價股份支付，配售價較今日收市價25元有溢價1.88%，涉及股份佔擴大後已發行股本約0.03%

此外公司指出，因家庭原因周受資已辭任執行董事，自今日（24日）起生效；委任為劉德執行董事，亦為今日生效，同時繼續擔任合夥人﹑高級副總裁及組織部部長職位。