三家中東銀行擴大或開拓港業勝　冀強化與內地市場聯繫

三家中東銀行將焦點放在香港。香阿聯酋最大銀行第一阿布扎比銀行 （FAB）及另外兩家中東銀行在香港設立或擴大業務，以加強與中國市場的聯繫，並推動海外業務增長。



《路透》引述知情人士透露，第一阿布扎比銀行計劃將其在香港的辦公面積擴大約一倍。

阿聯酋第五大銀行Mashreq Bank表示，將於第三季將員工遷至位於中央商務區的新辦公室。新辦公地點的面積是其現有辦公場所的兩倍。該行表示，其將香港視為與中國相關融資活動的重要離岸樞紐。

Mashreq Bank將搬到新辦公室

Mashreq Bank香港負責人Chermaine Lai稱，該行在香港的增長，主要源於該行能夠提供銀行解決方案，以促進大中華區與中東及北非地區之間日益增長的貿易和投資流動。

阿曼的Sohar International Bank於4月宣布，已獲得香港金融管理局批准設立代表處，標誌着該行首次進軍國際市場。

據報，Sohar International預計將於今年下半年開始在香港開展業務。這三家銀行都將入駐位於中環的寫字樓長江集團中心二期。

金融業界消息人士稱，中東銀行的這些舉措，與其推進國際化、加強與中國聯繫的努力密切相關，目前兩大地區之間的跨境貿易和投資依然強勁。

仲量聯行香港商業部主管郭禮言表示，近期的中東衝突在某些情況下可能促使銀行加快在香港的戰略投資計劃。

金管局數據顯示，在該局註冊的約200家銀行中，目前有5家中東銀行在香港設有銀行業務。