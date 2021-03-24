閱文逆市大彈13%　求變初見成果　IP價值變現加快│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-24 20:12

「打我有記憶起，媽媽就是個中年婦女的樣子。所以我總忘記，媽媽曾經也是個花季少女。」中國新年賀歲片《你好，李煥英》以黑馬姿態跑出，其票房收入突破53億元（人民幣．下同），創中國電影票房第2高，主要出版方為北京文化（深圳：000802）、阿里影業（1060）以及閱文（0772）旗下新麗傳媒。

閱文今日（24日）績後逆市大彈13.3%，報76.05元。公司去年盈轉虧蝕44.8億元，管理層於電話會議表示，去年盈轉虧主要由於有關收購新麗傳媒的商譽及商標權的減值撥備分別為40.2億元及3.9億元、2020年修改新麗傳媒的獲利計酬機制導致的公允價值虧損淨額6.05億元等，強調公司每半年及全年都會做相關減值評估，現時暫時未能作出相關預估。

中國新年賀歲片《你好，李煥英》以黑馬姿態跑出，其票房收入突破53億元人民幣，創中國電影票房第2高。圖為《你好，李煥英》劇照。（微博）

收購新麗為求IP變現

中國線上文學平台龍頭閱文早年收購了新麗傳媒，目的是將手上IP（Intellectual property，知識產權）以影視化的策略變現，希望透過新麗從事電視劇、網絡劇及電影製作及發行，與網絡文學平台產生協同效應。

2019年內地大熱劇集《慶餘年》（第一季）由閱文旗下新麗傳媒拍攝的電視劇改篇作品，再放到騰訊旗下的騰訊視頻收費播放，結果《慶餘年》在中國掀起大熱。至於近期電視劇《贅婿》和《斗羅大陸》亦是閱文將手上IP影視化的策略的成功例子。其中，《斗羅大陸》播放量超過40億，位居騰訊視頻熱搜榜首位和電視劇榜首位。

《慶餘年》（第一季）由閱文旗下新麗傳媒拍攝的電視劇改篇作品，在中國掀起大熱。圖為《慶餘年》劇照

閱文改革求進 騰訊管理層進場

然而，閱文絕非一帆風順，2018年閱文斥資155億元收購新麗傳媒，惟騰訊、閱文、新麗傳媒整合未果，引來騰訊不滿閱文的IP變現速度慢。再者，閱文去年一度試圖在新合同上奪取作者的版權，導致大批作者不滿，甚至被評為「霸王合同」。結果去年4月，公司更換管理層，將騰訊高管加進至閱文管理層之中，而新合同條約亦作出修改，保障作者收入和權益，事件因而平息。

在新管理層上任後，公司明顯加快IP變現步伐。去年10月，騰訊影業、新麗傳媒、閱文影視三家首度聯合召開年度發布會，騰訊集團副總裁、閲文集團首席執行官、騰訊影業首席執行官、騰訊動漫董事長程武表示，從疫情對影視行業的衝擊，以及電影產業的V字型的快速復甦，「如果以中國網文和動漫產業的活躍度來看，每年具備影視開發潛力的作品將在 1,000 部以上，而目前相匹配的影視開發資源還遠遠不夠。 因此，騰訊和閲文將以更大的決心和力度，持續加碼在影視領域的投入。」

今年閱文有份的《你好，李煥英》賀歲片爆出，其票房僅次於《戰狼2》的近57億元最高紀錄，其導演賈玲成為中國電影史上票房最高的女導演。

去年4月，閱文更換管理層，騰訊集團副總裁、閲文集團首席執行官、騰訊影業首席執行官、騰訊動漫董事長程武（左）加入至其中。（張浩維攝）

閱文坐擁中國最大線上文學平台

閱文去年總收入為85.3億元，按年升2.1%，其中下半年收入達到52.7億元；按非國際財務報告準則下，盈利為9.2億元，其中下半年為8.95億元，但仍較2019年的11.9億元少23%，整體毛利率升5.5個百分點至49.7%。去年底，閱文平台上已積累了超過900萬位作家，作品總數達到1,390萬部。根據2021年2月的百度小說風雲榜數據顯示，排名前30部的網絡文學作品中，有26部出自閱文平台。

公司兩大業務也有增長，在線業務按年升32.9％至49.3億元，佔總收入57.9%，主要受惠於擴展分銷渠道及用戶為閱讀內容付費的意願提高所帶動。自有平台產品及騰訊產品自營渠道的平均活躍用戶和月付費用戶各升近4%至2.28億戶及1,020萬戶，付費比率持平為4.5%，每名付費用戶平均每月收入為34.7元，按年升37.2%。而版權運營及其他業務按年跌22.5％至35.9億元。

交銀國際指，新麗傳媒目前有6至8套劇集和3套電影正待推出，而「免費閱讀」模式料吸引更多讀者，並為在線業務的最高目標，料今、明年收入分別為104.7億元及120.4億元，各增長22.8%及15.1%，予「中性」評級，目標價61元。

中金表示，去年閱文共授權約200個IP改編權，認為版權運營業務已漸入正軌，IP長期價值持續驗證。閱文作為平台龍頭地位穩固，IP儲備豐富。閱文下階段作為原創IP源頭，將著力於更緊密接入騰訊新文創大生態，在影視、動漫、遊戲等業務深度聯動，放大變現IP價值，利潤釋放將有所加速，上調至「跑贏行業」評級，目標價升至88.2元。