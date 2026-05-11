MSCI︰今年首季港商業房地產市場交投達18億美元　按年增3.67倍

MSCI發布亞太區資本趨勢報告，亞太區商業房地產市場今年首季交易額按年上升22%至511億美元，延續去年中以來復蘇趨勢，投資增長廣泛分布於大部分市場。香港商業房地產市場首季交易額按年上升3.67倍至18億美元，中國內地則按年增55%至134億美元，顯示兩地商業房地產成交活動長期下滑已接近尾聲。



MSCI亞洲私人資產研究部主管Benjamin Chow表示，首季亞太區房地產復蘇全面，香港是推動成交活動增長的關鍵市場之一。雖然香港市場的成交額與長期水平相比依然偏低，但市場已從低位回升，今年初維持活躍水平，有助帶動投資者氣氛，企業及用家買家主導寫字樓市場復蘇，而長期疲弱的零售物業亦出現早期復蘇迹象。

港零售物業交投增逾倍

MSCI指，香港成交額主要由寫字樓市場的企業及用家需求驅動，趨勢自2025年底以來持續加強。本季知名交易包括華僑銀行以1.49億美元購入中國華融大廈，以及城市大學以2.51億美元購入又一城辦公大樓，零售物業亦出現轉向的早期迹象，成交額在極低基數下翻倍。

內地商業房地產首季成交額增長，受貝恩資本以40億美元出售秦淮數據（Chindata）平台所帶動。除數據中心外，整體市場正逐漸從下滑轉向穩定，零售及酒店成交額在本季均有所上升。香港投資者參與內地兩宗大型零售交易，包括大連萬達及宜家薈聚投資組合。

檔案照片：2025年6月13日，人們騎自行車經過新加坡中央商業區的天際線。（Reuters）

MSCI指，首季亞洲商業房地產市場以新加坡表現最為突出，成交額按年上升4.39倍至79億美元，創新高。受加息壓力影響，澳洲及日本的成交額錄得輕微萎縮。首季亞洲商業房地產市場獨立資產銷售按年上升17%，跨境投資激增至2021年第四季以來的最高水平。

展望第二季，MSCI指，美伊戰爭為通脹及長期利率帶來了新不確定性，首季內成交項目庫存有所收縮，新簽約交易少於完成交易，扭轉去年底趨勢，市場是否開始長期放緩仍有待觀察。不過該行認為，支持復蘇的基本結構性因素大多依然存在，資本價值的持續改善、受高昂建築成本影響而減少的新開發供應，以及全球資本繼續尋求分散美國市場風險的需求，不但未受衝突影響，甚至可能因此更加突出。MSCI上市房地產指數自2月以來有所回調，但大部分主要市場仍高於2025年底水平，顯示整體復蘇尚未受到實質性破壞。