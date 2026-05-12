日美財長會面　財相片山皋月︰團隊與美方就外匯政策合作暢順

美國財政部長貝森特正在日本訪問。日本財務大臣片山皋月表示，與貝森特在東京會晤後，其團隊正就外匯政策領域與美方開展順暢的合作。



片山皋月表示將不會對貝森特的具體言論發表評論。

片山皋月表示，關於最近的匯率走勢，「我們確認日本和美國一直協調良好，並保持著密切的溝通」，重申將繼續根據去年9月發表的聯合聲明，在外匯問題上密切合作。她還補充，該聲明明確指出干預是解決外匯市場過度波動的一種選擇，「相信我們在這一點上獲得了充分理解」。

日圓匯價今日（12日）偏弱，每百日圓兌港元最新報4.9677，跌0.25%；美元兌日圓最新報157.61，升0.32%。

圖為2026年4月22日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出席參議院的聽證會。（Reuters）

貝森特早前暗示日央行應加息

今次是貝森特就任內閣職務以來第三次訪問日本。市場正密切關注此次會談，因爲此次會談距離東京當局爲提振日圓匯率而採取的、持續數日且疑似大規模的日圓干預行動，尚不足兩周。

貝森特此前曾暗示，對直接的市場干預持批評態度，轉而更傾向於通過日本央行收緊貨幣政策來爲日元提供支撐。

日本當局可能是在4月30日首次入市干預，當時日本央行維持政策不變的決定，加上聯儲局釋放的鷹派信號，共同推動日圓兌美元匯率突破了160關口。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

外界料日本當局斥逾500億美元干預匯市

數據分析顯示，日本當局在此次操作中可能動用了約247億美元資金，隨後在後續的一輪干預中又追加了約300億美元。

片山皋月亦表示，與貝森特還就人工智能和關鍵礦產等議題進行了探討。