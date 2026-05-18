港人職場健康調查︰近八成受訪者過去一個月　曾感焦慮、過勞等

友邦香港公布首份「AIA港人職場健康調查」，結果顯示本港打工一族正面對顯著的身心健康壓，受訪者的整體在職快樂指數平均僅約65分（滿分為100分），當中職位較低受訪者的快樂指數相對較低。



調查亦顯示，近八成受訪者於過去一個月曾感到焦慮、過度疲勞或工作動力顯著下降，當中逾一成表示，每月有超過10個工作日出現相關情況。受訪者普遍指出，「工作量大及工時過長」以及「難以平衡工作與生活」是導致疲倦或抑鬱的主因。

受訪者普遍指出，「工作量大及工時過長」以及「難以平衡工作與生活」是導致疲倦或抑鬱的主因。（《受夠了！我要炒老細》劇照）

近半受訪者 不清楚可如何尋求專業支援

其他調查重點發現，包括︰約五分之一受訪者，於過去一年曾因心理或精神健康問題而請病假，而當中約七成人表示，即使曾因精神健康請病假，亦擔心被標籤，因而不會向身邊人尋求協助；近半受訪者表示，當出現心理或精神健康問題時，不清楚可如何尋求專業支援；逾三成受訪者曾於網上搜尋精神健康相關支援或資訊；約三成半因認為心理輔導或諮詢費用高昂，而曾延遲或避免接受相關服務；近七成受訪者認同，應將「心理治療或心理諮詢」納入公司醫療保險或員工福利之中。

早餐習慣與精神狀態掛鈎

另一邊廂，調查也重點發現，逾七成半受訪者認同進食早餐有助提升上班時的精神狀態，惟僅六成人於工作日每天進食早餐，近兩成人表示偶爾吃甚至幾乎不吃；逾四成受訪者通常選擇獨自進食午餐，近四成人認為此舉有助「充電」及調整狀態；近八成受訪者表示下班後仍需處理工作訊息，半數人因「已讀不回」或延遲回覆而感到壓力；逾半受訪者曾因感到與團隊文化格格不入而考慮離職，Z世代（18–24歲）中更有兩成曾因此離職。

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心理治療或心理諮詢 應納入福利

調查發現，近七成受訪者認同，應將「心理治療或心理諮詢」納入公司醫療保險或員工福利之中。

友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜表示：「我們留意到，現時不少香港僱員福利仍未全面涵蓋心理健康支援，然而心理健康與身體健康同樣重要，亦是維持員工表現與生產力的重要基礎。打工一族在急速的生活節奏下，往往未能及時察覺自身的情緒需要，『不知找誰』和『不敢開口』亦成為他們尋求協助的主要障礙。友邦香港推出『MindAid』，正希望透過貼近現時溝通習慣的數碼平台，讓打工一族能更自然地抒發情緒，並在有需要時獲得專業支援，令職場心理健康支援觸手可及。」