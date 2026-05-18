美股｜道指早段漲百點 納指挫逾百點 油價先跌後回升
撰文：蕭通
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美股周一（5月18日）早段個別發展，道指最新升百點，納指則跌逾百點。另外，國際油價先跌後回升。
本港時間5月18日
【22:47】Alphabet曾漲近3%創新高 Tesla挫逾2%
道指最新報49,624點，升98點或0.20%；納指最新報26,083點，跌142點或0.54%；標普500指數現報7,394點，跌14點或0.19%。
重磅科技股方面，Tesla跌2.74%、Nvidia挫1.42%、蘋果公司（Apple）跌0.79%。Google母公司Alphabet升1.87%，稍早時間最多曾升近3%，創下歷史新高；Amazon升1.54%。
【22:36】油價回升 Bitcoin現報7.6萬美元
油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶102.00美元，漲0.98美元或0.97%；日內曾跌穿99美元。倫敦布蘭特期油每桶報109.94美元，升0.68美元或0.62%；日內曾跌至107.00美元。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,354.90美元、24小時內跌逾2%。
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