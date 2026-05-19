佘詩曼憶兒時模仿經典廣告望紅簿仔發光　理財「錢搵錢」靠尼樣

滙豐在香港開設的第五間卓越尊尚財富中心今日（19日）正式開幕，開幕禮並邀請得代言人佘詩曼出席。佘詩曼表示，小時候住美孚新邨，那裡到處都有滙豐銀行，滙豐銀行的獅子就是個很熟悉的標誌。她還記得陪外婆去滙豐銀行，外婆會拿著紅簿仔。然後她看到電視廣告，廣告裡面有人打開著紅簿仔裡面會發光。



兒時住美孚新邨熟悉滙豐品牌

佘詩曼笑言，那時自己也曾有模仿，會打開看看自己手上的紅簿仔裡面會否有光。記者翻查資料，滙豐銀行曾於1980年代推出電視廣告，廣告中顧客打開存摺紅簿仔瞬間，存摺會散發出耀眼的金光，象徵儲蓄帶來的滿足感與成就感，這一幕成為了香港人的集體回憶。

佘詩曼又回憶，後來等自己長高一點了，會要求媽媽讓她按銀行或櫃員機裡不同的按鈕。她又分享，近日不小心遺失了滙豐提款卡，但發現今時今日其實沒有提款卡，也能處理指示。只要打開滙豐手機應用程式，用臉部辨識系統，就能取得存款，感覺非常方便。

佘詩曼。（林迅景 攝）

外遊仍會使用滙豐服務

作為滙豐代言人，佘詩曼曾經演繹過滙豐客戶經理，她坦言，自己沒有滙豐客戶經理般專業，因為這會需要很強及快速的判斷力，很強的前瞻性，給予她很大信心，任何人都想「錢搵錢」，但自己就是不懂，所以會交給滙豐的客戶經理去幫助實踐。

另一方面，佘詩曼也不時需要出遊工作及旅遊。她分享，如果在其他地方看到自己熟悉的香港銀行品牌，會較有信心，能夠快速有效處理自己的需求。例如作為滙豐保險投保人，萬一出了什麼意外，對於可以如何聯絡都是比較清晰的。