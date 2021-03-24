安踏去年少賺3.4%　派末期息47港仙

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-24 17:15

安踏 （2020）公布，截至去年底，全年股東應佔溢利減少3.4%至51.62億元（人民幣‧下同），每股基本盈利減少3.4%至191.92仙，派末期息47港仙，連同中期息21港仙，全年派息68港仙。

期內，收益增加4.7%至355.12億元，其中來自安踏品牌的貢獻跌9.7%至157.49億元，FILA則升18.1%至174.5億元；鞋類收益增加11.3%至127億元，服裝收益增加1.3%至216.71億元，配飾收益增加1.9%至11.41億元。

整體毛利率為58.2%，上升3.2個百分點，惟安踏品牌及FILA的毛利率分別升3.4個百分點及跌1.1個百分點，至44.7%及69.3%。

集團表示，2021年是安踏體育成立30周年，而且將迎接東京奧運會和2022年北京冬奧會和冬殘奧會。集團將把握這一重要時間節點，提升整個品牌的影響力及品牌價值。

集團將會透過「單聚焦、多品牌、全渠道」戰略，專注於店鋪效率的優化和線上業務滲透，目標今年年底，安踏及安踏兒童的店數目標介乎9,800家至9,900家，DESCENTE店數目標介乎210家至220家，FILA、FILA KIDS及FILA FUSION店數目標介乎2,050家至2,150家，KOLON SPORT店數目標介乎160家至170家。