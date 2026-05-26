美股｜道指早段曾漲200點　納指最新升近1.4%　美光科技飆18%

市場對人工智能（AI）的樂觀情緒，抵消了美軍再次空襲伊朗帶來的憂慮。美股周二（5月26日）早段造好，道指最多曾漲逾200點，標指曾創盤中新高。受AI需求推動，晶片股領漲，納指最新升近1.4%。其中美光科技（Micron Technology）最多曾漲逾18%，總市值突破1萬億美元。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月26日

【22:52】高通升近5% Intel漲近3%

道指最新報50,561點，跌18點或0.04%；納指最新報26,707點，升363點或1.38%；標普500指數現7,537點，漲64點或0.86%。

重磅科技股方面，Tesla升1.10%、Nvidia升0.70%、蘋果公司（Apple）漲0.72%；Amazon跌0.80%、微軟挫0.70%、

另外，多隻晶片股上揚，高通（Qualcomm）漲5.85%、Marvell Technology升4.35%，英特爾（Intel）漲2.89%。

2025年8月25日，圖為美光科技（Micron Technology）的標誌。（Reuters）

【22:44】布油升近4% Bitcoin現報7.6萬美元

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶93.72美元，跌2.88美元或2.98%。倫敦布蘭特期油每桶報97.00美元，升3.58美元或3.83%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,738.52美元、24小時內約跌1%。