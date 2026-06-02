港4月零售按年升8.6%　汽車及汽車零件銷售額增46%

政府統計處公布2026年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為314億元，按年上升8.6%。今年3月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2025年同月上升12.8%。與2025年同期比較，2026年首4個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升11.3%。



在2026年4月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為30億元，較2025年同月上升30.6%。2026年3月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2025年同月上升35.3%。與2025年同期比較，2026年首4個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升30.2%。

青衣翠怡商場。（蔡正邦攝）

扣除其間價格變動後，2026年4月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2025年同月上升6.4%。2026年3月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2025年同月上升9.8%。與2025年同期比較，2026年首4個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升9.0%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2026年4月與2025年4月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升14.2%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升19.8%）；超級市場貨品（上升3.0%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升21.9%）；藥物及化妝品（上升1.7%）；服裝（上升5.9%）；食品、酒類飲品及煙草（上升0.3%）；汽車及汽車零件（上升46.1%）；書報、文具及禮品（上升4.9%）；傢具及固定裝置（上升6.4%）；以及眼鏡店（上升6.1%）。

百貨公司銷貨價值跌6.7%

另一方面，2026年4月與2025年同月比較，百貨公司貨品的銷貨價值下跌6.7%。其次為燃料（銷貨價值下跌11.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌1.9%）；以及中藥（下跌8.5%）。

截至2026年4月底的3個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升2.9%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌2.0%。

政府﹕密切留意地緣政局產生下行風險

政府發言人表示，4月零售總銷貨價值按年穩健上升8.6%，大部分零售商主要類別均有增長。

展望未來，隨着經濟持續擴張、訪港旅客顯著增加，以及消費氣氛保持韌性，零售業應可繼續受惠。政府將密切留意地緣政治局勢演變所帶來的下行風險，以及其對本地消費市場的潛在影響。