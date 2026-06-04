彭博︰格拉沙家族擬售曼聯股權　憂奧脫福重建開支龐大

英超球會曼聯的大股東格拉沙家族，或有機會出售球會股權。據《彭博》引述消息報道，掌控英超豪門曼聯逾20年的格拉沙家族內部正討論是否出售球會股權。



報道引述消息指，由於球會未來數年面臨重建奧脫福球場的巨額開支，促使部份家族成員萌生退意；惟曼聯最近成功取得歐聯參賽資格，帶來豐厚潛在收入，令家族內部對徹底退場仍存分歧。

受消息影響，曼聯盤後上揚3%，報21.74美元。

英國傳媒BBC指，曼聯已經與卡域克達成協議，來季正式坐正出任主教練。（Getty Images）

據悉，數名身處美國的格拉沙家族成員正研究出售其持有的曼聯股權。內部討論最初聚焦於個別成員出售股份，相關人士目前正遊說其他家族成員加入套現行列。

是次醞釀賣盤的背景，正值曼聯面臨龐大資金壓力，未來數年需投入數十億英鎊重建標誌性的奧脫福球場。不過，球會近期重獲利潤豐厚的歐聯參賽資格，意味未來盈利潛力大增，為保留持股提供誘因。

2012年，格拉沙家族為籌措資金，安排曼聯在紐約證券交易所上市。（Getty Images）

格拉沙家族據報未就退出作最終決定

報道指，格拉沙家族整體尚未就是否退出作出最終決定，不同成員仍在探討最佳方案。部分成員依然反對賣盤，若未能說服他們，交易將難以達成。據報道曼聯官方代表拒絕評論相關傳聞，格拉沙家族亦未有作回應。

以紐交所股價約21美元計算，曼聯目前市值約36億美元。然而，考慮到格拉沙家族股份附帶的投票權，預料任何潛在的出售價格將遠高於此估值數字。目前，Avram Glazer及Joel Glazer擔任球會執行聯席主席，其餘兄弟姊妹包括Kevin、Bryan、Darcie及Edward均為董事局成員。