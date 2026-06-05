龍豐集團首日掛牌跌穿招股價　挫逾45%　每手賬蝕1405元丨新股IPO

連鎖藥妝零售商龍豐集團（2290）今日（5日）在港交所主板正式掛牌。開市報4.32元，較定價5.18元低出16.6%或0.86元。

其後跌幅不斷擴大，收市報2.81元，較招股定價低45.6%或2.37元，以每手500股計算，賬面蝕1,405元。



該股以招股價範圍下限5.18元定價，每手500股，入場費約3,222元。全球發售1.25億股，集資總額約6.48億元。

龍豐集團今日登陸香港股市。（資料圖片）

以「頂頭槌飛」認購獲派8手

據配發結果顯示，龍豐於香港公開發售獲13.3萬人認購，超購約663.92倍，一手中籤率為5%，乙組至少穩中兩手。若以「頂頭槌飛」認購，相關投資者獲派8手。國際配售獲超購2.18倍。

業務方面，龍豐為本港最大醫藥產品零售商，以2025財年零售銷售額計，在整體美容健康市場排名第三，市佔率5.8%。集團目前全港經營31間門店，計劃於2029年3月底前增設18至21間新店。

招股書顯示，2026財年首8個月，龍豐集團純利達1.48億元，按年增長85.8%。（圖源：龍豐集團招股書）

財務表現上，2023財年錄得淨虧損2,714萬元，2024財年后扭虧為盈，純利1.45億元；2025財年純利進一步增至1.7億元。至2026財年首8個月純利達1.48億元，按年增長85.8%。

龍豐於周四（4日）暗盤表現平平，曾跌近2成，每手賬面蝕515元。最終於三大暗盤交易場升跌不一，於富途升1.5%、耀才收漲0.4%，每手分別賺40元和10元；輝立則跌1.5%，虧損40元。