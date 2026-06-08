美股｜道指早段曾漲逾400點 納指最新升1.5%
撰文：蕭通
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中東緊張局勢有緩和跡象，美股周一（6月8日）早段上揚 ， 道指最多曾升逾400點，目前升幅收窄。晶片股反彈，納指最新升逾1.5%。
本港時間6月8日
【22:51】Intel飆逾11% Tesla升逾3%
道指最新報51,010點，升143點或0.28%；納指最新報26,102點，升393點或1.53%；標普500指數現7,453點，漲69點或0.94%。
重磅科技股方面，Tesla升3.35%、蘋果公司（Apple）升2.43%、Nvidia股價升1.69%、Amazon升0.21%。
另外，Intel飆11.68%、美光科技（Micron Technology）漲9.63%、博通（Broadcom）升3.20%。
【22:48】油價升逾1% Bitcoin 現報6.3萬美元
油價上升，紐約原油期貨現時每桶91.61美元，升1.07美元或1.18%。倫敦布蘭特期油每桶報94.60美元，漲1.51美元或1.62%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,883.62美元、24小時內升逾3%。
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