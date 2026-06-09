AI超級周期推動中國貿易加速增長　5月晶片出口額飆升111%

中國5月份進出口加速成長並超出預期，得益於全球人工智能投資超級周期推高價格，增加對這個世界製造基地所產硬體的需求。

中國海關總署周二公佈的數據顯示，當月出口同比成長逾19%，創下三個月來最快步伐，高於接受彭博調查的除一位以外所有經濟學家的預期。5月進口飆升逾27%，因而貿易順差為1054億美元，規模為1月以來最大。

彭博的計算結果顯示，晶片和計算機對進口和出口成長的貢獻都約佔一半。半導體海外銷售額飆升111%，至360億美元，創下2013年以來的最快增速。

出口成長強勁「表明AI相關硬體需求繼續提供支撐，以及在地緣政治局勢不明朗的背景下，海外訂單可能部分前置了，」 國泰君安國際首席經濟學家周浩向彭博說。「亮眼的出口，為國內經濟走軟趨勢提供了很大緩衝空間。」

報道續指，今年以來，儘管中東衝突引發了全球能源危機，但是全球AI基礎設施建設浪潮成為了亞洲貿易的重要引擎。這極大地造福了一些公司，其中既包括韓國三星電子之類的巨頭，也包括一些不太知名的中國硬體供應商，例如中際旭創 —— 該公司生產對數據中心至關重要的光學模組。

5月計算機及零組件出口同比大增66%，創2010年以來最大增速，較前月的47%進一步加快。高科技出口成長51%，為2021年以來最快。

報道又指，這一強勁成長在很大程度上源於晶片價格飆升。當前全球科技巨頭競相建設數據中心，導致晶片短缺，而且短缺局面可能持續數年。從數量上看，中國晶片出口僅成長了2%。

而韓國5月對華半導體出口同比大增逾200%，也體現出了AI熱潮對該世界第二大經濟體的影響。由於美國實施的限制措施讓中國無法獲得製造先進半導體所需的許多設備，中國仍高度依賴晶片進口。

AI硬體之外，汽車出口也保持強勁，成長了接近40%。國內銷量在5月同比下降22%，為連續第六個月出現兩位數降幅，使得車企別無選擇，只能加緊「走出去」。