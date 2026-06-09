美股｜道指跌幅擴至1%　納指最新瀉3.5%　Tesla瀉近6%

美股周二（6月9日）早段先升後回落，道指最多曾升逾400點，目前倒跌逾500點。晶片股大幅回落，納指最段曾升逾1%，最新倒跌近3.5%。另外，標指亦瀉逾2%。



圖為2026年6月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間6月10日

【00:42】Apple及Nvidia挫逾4%

道指最新報50,234點，跌551點或1.09%；納指最新報25,023點，跌905點或3.49%；標普500指數現7,245點，跌160點或2.17%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）跌4.35%、Tesla挫5.84%、Nvidia股價跌4.20%、微軟（Microsoft）跌3.08%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

【00:19】Tesla挫近5% Apple及Nvidia挫逾3.5%

道指最新報50,378點，跌408點或0.80%；納指最新報25,141點，跌788點或3.04%；標普500指數現7,270點，跌135點或1.83%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）跌3.55%、Tesla挫4.88%、Nvidia股價跌3.71%、微軟（Microsoft）跌2.51%。

2024年2月2日，美國紐約曼哈頓第五大道，Apple商店外的Vision Pro標誌。（Reuters）

本港時間6月9日

【22:51】Apple跌3% Tesla及Nvidia挫逾1.6%

道指最新報50,691點，跌94點或0.19%；納指最新報25,657點，跌272點或1.05%；標普500指數現7,363點，跌42點或0.57%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）跌3.02%、Tesla挫1.78%、Nvidia股價跌1.63%、微軟（Microsoft）跌1.33%。

另外，癌症藥物研發公司Nuvalent升38.82%，此前該公司獲葛蘭素史克（GSK）同意以106億美元收購。

【22:40】油價跌逾3% Bitcoin 跌至6.1萬美元

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶87.87美元，跌3.43美元或3.76%。倫敦布蘭特期油每桶報91.25美元，跌3.00美元或3.18%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報61,388.47美元、24小時內跌逾3%。