證監會黃天祐︰誠信非政策口號　屬經濟發展根本磐石

香港證監會主席黃天祐出席亞太經合組織（APEC）研討會時，以「誠信為繁榮基石」為題致辭，強調誠信並非政策口號，而是經濟發展的根本磐石。他以證監會主席、廉政公署防止貪污諮詢委員會主席及前上市公司董事的三重身份的經驗得出，市場誠信能帶來獨特經濟紅利、維護市場誠信所需的多層次監管行動，以及教育市場誠信具不可替代的角色。



黃天祐指出，要維護本港金融生態，必須結構性、全面性，且跨企業、中介人及市場系統3大層面築起防線。其中在企業層面，廉政公署將於2026年底推出的「誠信合規管理體系（ICMS）」，涵蓋5大實用支柱，包括量身定制的誠信政策、能力建設及防貪風險管理，旨在將誠信由抽象概念轉化為可操作的企業紀律。

香港證監會。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

在中介人層面，他又重申，強制要求所有獲許可的金融公司實施嚴格的內部監控，並履行一絲不苟的盡職審查，並點名新股保薦人屬核心焦點，強調證監會今年初已明確指出，部分新股上市申請的披露質素出現下滑，並要求保薦人立即糾正。保薦人的首要職責，是做好市場質素的嚴格把關人。此外，證監會將繼續聯同廉署採取聯合行動，瓦解持牌機構高層的貪腐網絡。今年亦已開創先河，取得本港首宗涉及非法沽空的刑事定罪，並透過全球禁制令凍結跨境造市案的資產。

他提及，目前，香港作為全球首要的跨境財富管理中心，管理資產規模（AUM）已高達2.95萬億美元。證監會自1989年成立至今近40年，本港上市公司數量增長超8倍，總市值更飇升70倍，足證「誠信投資」帶來的複利回報。