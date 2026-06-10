美股｜道指最新跌400點　納指早段曾挫逾250點　超微電腦瀉16%

美股周三（6月10日）早段下跌，科技股跌幅擴大，加上美伊緊張局勢再升級，蓋過了好壞參半的通脹數據。納指早段曾挫逾250點，目前跌幅收窄；道指最新跌約400點。



數據方面，美國5月份消費者物價指數（CPI）按年升4.2%，高於前值的3.8%，漲幅為2023年4月以來最大，但符合市場預期；核心CPI則按年漲2.9%，也符合市場預期。



圖為2026年6月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間6月10日

【22:51】Tesla跌2.5% Nvidia及Amazon跌逾1%

道指最新報50,481點，跌390點或0.77%；納指最新報25,596點，跌82點或0.32%；標普500指數現報7,367點，跌19點或0.26%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.52%、Amazon跌1.30%、Nvidia挫1.20%、蘋果公司（Apple）跌0.40%。

另外，超微電腦（Super Micro Computer）瀉16.31%。

圖為2023年5月30日，超微電腦（Super Micro Computer）參加在台北舉行的台北電腦展。（Reuters）

【22:39】油價升逾1.6% Bitcoin 徘徊6.1萬美元

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶90.21美元，升2.01美元或2.28%。倫敦布蘭特期油每桶報92.97美元，漲1.52美元或1.66%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報61,813.94美元、24小時內約漲0.5%。