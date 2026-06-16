內地收緊跨境資金規管　保監局︰關注跨境保險活動合法合規

撰文：胡劍銘 顧慧宇
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內地近期收緊跨境資金流出規管，市場憂慮將波及本港保險市場，因過往內地訪客生意為重要增長動力之一。保監局表示，一直十分關注跨境保險活動的合法合規情況。例如2024年保監局與廉政公署採取聯合行動，打擊涉嫌跨境無牌違規銷售保單的保險經紀公司。

保監局並指出，2016年因應有客戶利用銀聯卡在資本帳下支付大額保費，當局協調內地部門進行調控，包括引入「重要資料聲明」以核實所有保單均在香港境內簽署，並要求保險公司收集佐證文件。2005年，保險業監理處（保監局前身）與內地監管機構協調，就「地下保單」問題對涉嫌不當銷售的保險公司或中介人進行紀律處分。

另外，2025年以來，保監局進一步推出演示利率水平、經紀渠道轉介費基準水平和佣金分攤安排等監管措施。局方表示，自措施推出以來一直密切監察市場情況，並留意到有跡象顯示有市場人士透過不同方式規避監管，當局將適時介入並作出公布。

2025年以來，保險業監管局（保監局前身）進一步推出演示利率水平、經紀渠道轉介費基準水平和佣金分攤安排等監管措施。（資料圖片）

AI促進計劃擴容至10間險企 業界加速佈局科技應用

在強化監管的同時，保監局昨日舉辦「人工智能促進計劃研討會」，宣佈宏利香港、中銀人壽及中國人壽（海外）成為該計劃第二批重點參與者，令參與總數增至10間。首批參與者包括友邦、安盛、中國太平、富衛、滙豐人壽、保誠及萬通。

保監局主席姚建華於會上致辭時指出，人工智能應用有賴保險公司、科技企業以至整個生態圈共同推進，跨界協作至關重要。中銀人壽執行總裁鄧子平表示，該行已啟動籌建專屬人工智能卓越中心，將加速把AI技術融入跨境養老及跨境醫療等戰略業務領域。宏利香港及澳門行政總裁白凱榮則表示，該行正加快將AI融入分銷、客戶體驗、核保及理賠等核心環節。

保監局主席姚建華先生為「人工智能促進計劃研討會2026」致歡迎辭。（圖源：保監局）

中銀人壽：聚焦AI四大範疇應用

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，數碼轉型一直是中銀人壽的重要戰略方向，電子渠道業務亦連續多年穩居市場首位。科技賦能已成為新戰略規劃的核心支柱之一，過去累積的數碼化成果及領先優勢奠定了基礎。他深信，AI 發展必須在創新與商業責任之間取得平衡，並恪守以人為本的原則，開創科技賦能工作效益和客戶體驗的新里程。在中銀集團支持下，中銀人壽將加速把 AI 技術融入跨境養老及跨境醫療等戰略業務領域，發揮「銀行+保險」及「保險+」的無限優勢，促進大灣區的商機和互聯互通，持續為客戶及社會創造共赢和長遠價值。

中銀人壽秉持「以人為本」的理念推動人工智能應用，並聚焦四大範疇，包括提升客戶體驗，強化員工能力，培育創新人才及釋放高生產力。

中銀人壽將加速把 AI 技術融入跨境養老及跨境醫療等戰略業務領域，促進大灣區的商機和互聯互通。（資料圖片）

宏利：將進一步擴展AI應用

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮（Patrick Graham）表示，AI正迅速改變保險業生態，促使保險公司重新審視客戶服務模式，同時有助於提升營運效率及應變能力。加入人工智能促進計劃，藉助此計劃，加上宏利在提升AI能力及人才發展方面持續投放資源，將進一步在業務層面上以負責任方式擴展AI應用，深化與業界夥伴的合作與知識共享，並推動人工智能在業内更廣泛的應用。

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