世界黃金協會調查︰45%受訪央行料未來1年增持黃金

世界黃金協會（WGC）周二（16日）表示，在該協會調查的央行中，有45%預計將在未來12個月內增加黃金持有量，較一年前增加2個百分點。



在WGC於2月5日至5月19日期間進行的年度調查中，74家央行中有54%表示其黃金持倉將保持不變，而1%的央行預計黃金持倉將會下降。大多數回覆是在2月下旬中東衝突爆發後收到的，這場衝突引發了油價上漲，並導致黃金價格下跌。

WGC全球央行主管表示，各國央行仍然熱衷於黃金，近期的金價下跌並沒有改變他們的想法。

世界黃金協會調查顯示，受透訪央行有意增持共黃金儲備

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

此外，WGC表示，93%的受訪者表示已經持有黃金，高於一年前的81%。在眾多促成持有黃金的原因中，高達90%的受訪者表示黃金在危機時期表現出色。其他主要原因還包括長期價值儲存和投資組合多元化。新興市場和發展中經濟體的受訪者（85%）則更看重黃金作為地緣政治風險對沖工具的作用。

隨著一些央行繼續轉移其黃金儲備，9%的受訪者表示，他們在過去12個月中增加了國內黃金儲備，高於去年的5%；10%的受訪者表示，他們已將其海外黃金儲備地點多元化，高於去年的2%。未來12個月內，7%的央行計劃增加國內存儲，9%的央行計劃將海外存儲地點多元化。