滙豐內地再撤三家村鎮銀行　清退數目增至五家　外資行撤離提速

滙豐銀行正加速撤出內地村鎮銀行市場。內地傳媒報道，近日滙豐村鎮銀行北京密雲、重慶豐都、湖北麻城三家網點同步公告，宣佈啟動業務轉讓，預計於7月13日將所有業務移交。至此，滙豐在內地設立的12家村鎮銀行中，已有5家陸續關閉或啟動轉讓，其餘7家亦正面臨後續調整。



滙豐村鎮銀行業務「瘦身」 12年布局轉入「大撤退」

據悉，滙豐自2007年開始在內地拓展農村金融業務，但自2025年底起轉為全面收縮。重慶榮昌滙豐村鎮銀行於2025年12月正式獲批解散，成為首家退出機構；廣東恩平滙豐村鎮銀行已於今年4月完成業務轉讓並準備解散。解散後，上述5家村鎮銀行的資產、負債和存貸款業務，均直接轉讓予對應的滙豐中國地方分行，實施市場化退出。

2007年，滙豐村鎮銀行進入中國內地。而自2025年底起業務收縮，已有5家村鎮銀行陸續宣佈撤離內地。（資料圖片）

2025年全面蝕 外資行面臨業務監管雙壓力

數據顯示，2025年，滙豐尚存的11家村鎮銀行陷入全面虧損。由於縣域網點的營運成本高昂，且客群定位錯位，外資銀行難以在農村基層扎根盈利。與此同時，內地金融監督管理總局近年提倡「減量提質」，全中國正迎來村鎮銀行大規模合併與清退潮。光是2025年就有超過200家村鎮銀行消失，2026年上半年亦有逾百家跟進重組。

目前，滙豐剩餘的內地村鎮銀行縮減至7家，分別為湖北隨州曾都、重慶大足、福建永安、大連普蘭店、湖北天門、湖南平江及山東榮成滙豐村鎮銀行。業內人士指出，村鎮銀行屬於「重資產、非核心」板塊，在監管引導與業績虧損的雙重壓力下，外資行在內地縣域的業務預計將持續收縮。