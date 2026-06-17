金監總局局長丁向群︰著力消除監管空白與盲區　攻堅防範化解風險

今日在2026陸家嘴論壇上，國家金融監管總局局長丁向群表示，將強化監管準則，聚力攻堅，防範發展風險，堅持目標導向、問題導向，堅決守住不發生系統性金融風險底線，有力有序處置中小金融機構風險，支持配合化解房地產、地方政府債務風險。



丁向群表示，要著力強化監管，消除監管空白和盲區，確保全覆蓋、無例外。她表示，要聚力攻堅防範化解風險，堅決守住不發生系統性金融風險底線。在「降存量、控增量」上下功夫。有力有序處置中小金融機構風險，支持配合化解房地產、地方政府債務風險。堅持治未病、抓前端，健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制，做到早識別、早預警、早暴露、早處置。在「管合法、更管非法」上下功夫。加強央地協同和部門聯動，著力消除監管空白和盲區，確保全覆蓋、無例外。以防範和打擊非法金融活動總體戰為抓手，保持高壓嚴打態勢，強化全鏈條系統治理，努力守護好人民群眾的「錢袋子」。

丁向群又表示，將健全審慎包容的監管機制，加快完善離岸金融監管制度，支持新型金融業務在上海先行先試，將與上海聯合出臺加快上海在國際再保險中心建設若干舉措，大力推進國際航運保險合作。