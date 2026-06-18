聯儲局取態偏鷹　港股低開166點　滙豐逆市揚挑戰150元

美國聯儲局已於當地時間周三（17日）公布議息結果，一如市場人士預期，當局決定將聯邦基金利率維持在介乎3.5厘至3.75厘，而最新公布的點陣圖更顯示，今年內聯儲局有機會至少加息一次。議息結果公布後，美股三大指數皆下跌，其中道指跌幅更超過500點。不過今日（18日）亞太區股市表現未受到影響，其中日本及韓國股市早段均上揚。



【09:25】港股低開166點

恒生指數低開166點，報24145點，科指跌41點，報4628點，國指跌71點，報8072點。

滙豐（0005）高開0.7%，報149元。

科技股方面，阿里（9988）低開1.4%。

【08:46】日韓股市早段上揚

韓國KOSPI指數最新報8889點，升24點或0.28%，日本股市最新報71245點，升1,342點或1.92%。

匯市方面，歐元兌美元最新報1.1512，英鎊兌美元最新報1.3309，美元兌日圓最新報160.65，美元兌韓圜最新報1,525.18。反映美元強弱的美匯指數，最新報100.32，升0.23%。

紐約期金今早跌逾1%。（網絡圖片）

商品市場方面，紐油期油最新報75.88美元，跌1.19%，布蘭特期油最新報78.72美元，跌1.04%。紐約期金每盎司最新報4,316.5美元，跌1.48%，現貨金每盎司最新報4,305.92美元，升1.14%。