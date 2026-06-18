梁鳳儀︰將公佈國債期貨掛牌時間表　年內納國債認可保證金範圍

證監會行政總裁梁鳳儀出席上海陸家嘴論壇時表示，在全球地緣政治緊張及發達經濟體面臨通脹與債務憂慮的背景下，以中國國債為代表的人民幣資產，正逐漸成為非美元資產配置的重要選項。市場翹首以盼的國債期貨掛牌買賣時間表將馬上公佈，並力爭年內將離岸或在岸國債納入港交所（0388） 結算所的認可保證金範圍，以進一步提升港交所衍生產品市場的競爭力。



她指出，對海外主權基金和長線資金而言，中國國債作為長期配置選項，不僅限於收益率或貨幣本身，更在於整個生態的完備性，覆蓋豐富的對沖工具、靈活的回購安排、高效的二級市場交易，以及便利的資產配置。國債期貨為旗艦級的離岸風險管理工具，相信其推出將有效推動國際投資者更積極參與國債市場。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，國債期貨掛牌買賣時間表即將公布，並力爭年內將離岸或在岸國債納入港交所 結算所的認可保證金範圍。（蘇煒然攝 )

「新能源人民幣（Renewable Yuan）」借鏡石油美元

梁鳳儀指，回顧歷史，「石油美元」奠定了美元的全球主導地位；而目前經濟學家提出，中國可依憑在太陽能、風電、電池儲能及電動汽車等低碳供應鏈產品的領先優勢，將綠色產業創造為出口新技術，並與人民幣國際化深度掛鈎，「當更多國際企業的資產負債表中積累起規模可觀的Renewable Yuan（新能源人民幣），必將激發龐大的投資需求，資金可進一步配置國債及其他人民幣產品，從而構建更廣、更深的離岸人民幣生態圈，最終形成產業、貨幣和投資的有機循環。」

她稱，雖然新能源人民幣目前仍處於發展初期，但人民幣資本在香港的擴張勢頭已清晰可見，與當年歐洲的美元市場發展異曲同工。隨着全球能源轉型和供應鏈重塑，新能源貿易有望成為人民幣國際化的助燃劑，香港作為全球離岸人民幣業務樞紐，必將扮演更核心角色。