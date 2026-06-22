日首相高市早苗暗示已接受央行加息　財相再對日圓匯價作出口術

日本首相高市早苗上周重申政府與央行協調合作的常規說法，暗示她已接受日本央行最新的加息決定。她於今日（22日）表示：「我們期待央行與政府密切合作，根據經濟、物價和金融形勢的發展，實施適當的貨幣政策，以可持續的方式實現2%的物價穩定目標。」



作為寬鬆貨幣政策的支持者，高市是在日本央行上周加息後發表上述講話的。上周公佈的資料顯示，日本5月全國消費者價格指數漲幅維持在1.4%，部分原因是政府補貼抑制了能源成本。

日本國會。（Pakutaso）

高市政府近期還編制了一項追加預算，以在未來數月繼續緩解中東危機對家庭開支的衝擊。即便如此，日本央行預計，中東衝突導致的高能源價格仍將對通脹形成顯著上行壓力。這也提高了經濟學家對於日本央行年內再次加息的預期，最早可能在9月採取行動。

華僑銀行﹕若日圓轉為投資貨幣 央行立場需更鷹派

華僑銀行外匯策略師Sim Moh Siong和Christopher Wong在一份報告中表示，日圓面臨的干預風險依然較高，但僅靠干預不太可能逆轉日圓的疲軟態勢。他們認為，要使日圓從融資貨幣轉變為投資貨幣，需要日本央行更明確地轉向鷹派立場。

日本當局4月份實施的外匯干預措施尚未完全見效，目前美元兌日圓仍維持在160上方。日本財務大臣片山皋月今日表示，財務省「將根據需要在外匯市場作出適當反應」。

每百日圓兌港元最新報4.85235，跌0.11%，日圓兌1美元最新報161.54。