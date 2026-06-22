內地公布利用外資固穩促優行動方案　深化服務業領域開放

中國商務部、發改委等發布《利用外資固穩促優行動方案》稱，深化服務業領域開放，支持北京提升國家服務業擴大開放綜合示範區建設水平，推動數字經濟、醫藥健康等現代服務業重點領域開放舉措先行先試。



方案內容還包括支持更多外資機構利用包括國債期貨在內的風險管理工具，加強金融風險管理。支持外資機構依法開展基金投資顧問業務。引導境內銀行對大型外資企業推出「代客制單」國際結算單證服務。優化交易所上市申報前預溝通服務，支持符合條件的重點外資企業在境內上市融資。

抓緊研究出台藥品分段生產實施細則，便利境外藥品上市許可持有人開展生物製品、化學藥品跨境分段生產。抓緊研究報批進一步擴大生物技術、外商獨資醫院領域開放試點區域範圍。

優化數據跨境流動管理

允許符合條件的外資股權投資機構以戰略投資者身份參與非相關行業上市公司證券發行，更好發揮戰略投資效能。優化數據跨境流動管理，推動制定工業、電訊、地理訊息、汽車、醫藥、種業、航天、民航等行業領域重要數據識別目錄國家標準。

落實境外投資者以分配利潤直接投資稅收優惠政策，確保政策紅利精準釋放。將更多外資企業再投資項目納入重大和重點外資項目清單，拓寬服務保障範圍。大力吸引外資企業在華設立研發中心。完善外資研發中心支持政策，便利外籍高層次人才引進，支持設立開放式創新平台和實訓基地、發展新型研發機構，加大創新成果轉化支持力度。