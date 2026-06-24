MPF｜恒指弱雞累港股基金錄回報4.5%　GUM︰至6月中人均蝕1549元

撰文：張偉倫
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港股基金表現疲弱，拖累強積金表現。強積金顧問公司GUM公布，截至今年6月18日，強積金人均暫錄得1,549元虧損。
翻查資料資料，截至6月18日，恒指累跌5%。

年初至今累計回報2.2萬元

不過年初至今，強積金仍然錄得回報，截至6月18日，人均累積回報為22,079元。GUM指出，短期波動並未打破今年以來的整體的上升趨勢。

GUM指出，截至6月18日表現最佳暫為亞洲股票基金，當月回報2.3%；同時該基金亦為年初至今表現最佳的基金，回報32.4%。

至於歐洲股票基金及日本股票基金，在截至6月18日的6月份回報分別為1.2%及1%。

港股基金年內錄負回報3.5%

可是港股基金表現疲弱，其中港股在6月回報為負3.1%，年初至今回報為負3.5%。香港股票基金（追蹤指數）是6月以來表現最差基金，負回報4.5%，亦是年初以來表現最差基金，負回報6.3%。

GUM首席投資總監劉嘉鴻表示，港股基金走弱，主因是恒指中市值較大的傳統科網股收入放緩及預期盈利遭下調所影響，加上缺乏AI基建主題支持，因此表現受壓。港股基金（追蹤指數）年初至今下跌6.3%，暫為今年最弱的強積金類別。

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