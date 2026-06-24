騰訊午後爬升逾5%！　彭博有關微信企業版AI代理消息「建功」

騰訊控股﹙0700﹚午後升逾半成，現報435.8元，升5.1%，領港股回升近200點。消息面上，據彭博報道，騰訊將測試基於DeepSeek的微信企業版AI代理。



報道指，騰訊正準備為其類似 Slack 的企業通訊應用推出一款人工智慧助手。

根據騰訊公關負責人張軍週二在社群媒體上發布的消息，這款名為「大圓」的助手已開始在微信的企業版 WeCom 上向部分用戶推出。其表示，這款助理基於 DeepSeek 最新的 V4 模型構建，並允許用戶使用自然語言與之互動。

報道指，此舉將加劇中國科技巨頭之間在「後 ChatGPT 時代」爭奪用戶、將用戶牢牢鎖定在各自生態系統中的激烈競爭。

據彭博報道，騰訊將測試基於DeepSeek的微信企業版AI代理。（Reuters）

報道續稱，騰訊希望透過「大圓」這款助手，利用 WeCom 中已儲存的大量數據，使其產品與其他人工智慧生產力工具區分開來。該助理可以分析企業用戶的群組聊天、電子郵件和日曆條目，幫助用戶更好地評估客戶回饋並與客戶互動。

根據張軍在貼文中分享的截圖，它還可以自動執行重複性任務，例如整理每日行業簡報或撰寫每週報告。

報道補充，微信是騰訊龐大網路產品組合中的王牌產品，正準備將其服務與原生人工智慧助理整合，同時，其母公司騰訊正努力在人工智慧用戶普及和大型語言模型開發方面追趕阿里巴巴集團和位元組跳動。