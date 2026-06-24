SK海力士發行ADR詳情曝光！　擬籌294億美元　金額較3月傳聞高1倍

韓國記憶體晶片生產商SK海力士，公布其在美國發行的預託證券（ADR）詳情。SK海力士的ADR將於7月10日掛牌，集資規模達到294億美元，較今年3月底時，傳出集資140億美元的規模高出逾1倍。受到有關消息刺激，SK海力士於盤後交易時段飆5.5%。



籌集最多290億美元

SK海力士擬通過在納斯達克發行ADR籌資最高45.45萬億韓圜（約294億美元），每份ADR發行價為25.55萬韓圜，最多發行1,780萬股，每股為10份ADR。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

募集資金將用於半導體工廠建設，最終發行數量將根據市場情況和簿記建檔結果確定，上限為1,780萬股註冊普通股。

SK海力士發行ADR的牽頭承銷商，分別為美銀證券、花旗、高盛和摩根大通將擔任。今次發行ADR所得款項將用於龍仁半導體產業集群、清州先進封裝廠和極紫外光刻掃描設備。

韓媒料韓國監管機構或7月3日完成審核

韓國《經濟日報》此前引述金融投資業內消息人士報道，SK海力士周三或就其計劃的ADR上市向韓國金融監督院提交證券註冊聲明。

SK海力士必須先在韓國發行股票，然後才能讓其ADR在納斯達克上市。報道指，SK海力士預計金融監督院最早將於7月3日完成文件審核，其ADR據猜測可能在7月完成上市。