01消息｜無懼金價牛市完　印尼Merdeka Gold國際配售超購11倍

印尼最大原生金礦營運商Merdeka Gold （6228） 發行香港預託證券（HDR）在港第二上市，預期將於明日（6月26日）掛牌買賣。有市場消息向《香港01》透露，Merdeka Gold的國際配售部分已錄得逾11倍超額認購。



明日掛牌買賣 中資金融機構興趣尤為濃厚

消息人士向《香港01》並稱，此次國際配售需求主要由優質的長線投資者及保險公司賬戶主導，其中來自中資金融機構的興趣尤為濃厚。受此強勁的長線機構投資者需求影響，據悉對沖基金獲分配的份額極為有限。最終分配結果仍有待建簿程序完成後確認。

有市場消息向《香港01》透露，Merdeka Gold的國際配售部分已錄得超過 11 倍的超額認購，其中來自中資金融機構的興趣尤為濃厚。（顧慧宇 攝）

Merdeka Gold已在6月17日起至23日招股，計劃發行8,966.9萬股銷售預託證券，當中1一成香港公開發售，每份發售預託證券最高發售價為26.6元，集資最多23.9億元，每手100股，一手入場費為2,686.8元。瑞銀、中信証券為聯席保薦人。

管理層料今年扭虧

該公司去年收入13.2萬美元，按年跌92.5%，年內全面虧損總額2,733.2萬美元，擴大105.2%。管理層早前接受《香港01》訪問時表示，隨著Pani金礦開始倒金，今年將實現盈利。

該公司已引入平安資產管理、萬國、嘉能可、摩科瑞、托克集團、開元礦業、廣發基金、中偉股份、Orix、Wind Sabre、DAMSIMF為基石投資者，購買金額11.9億元。

Merdeka Gold Resources企業發展與投資者關係副總裁Lee Meng Yang表示，選擇在香港上市主要為由於考慮到港交所與印尼證券交易所已簽署合作備忘錄，並納入認可證券交易所名單，允許其主板上市企業來港申請第二上市。同時，也考慮到能夠透過香港市場連接到國際投資者。

管理層早前接受《香港01》訪問時表示，隨著Pani金礦開始倒金，今年將實現盈利。（資料圖片）

看好金價長線表現

近期受到中東戰爭影響，金價表現波動，他表示，長線仍看好金價，國際央行預計仍有繼續增持黃金配置需求，而私人投資者目前配置佔比比例仍小，會有增長空間。

Merdeka Gold是一家於印尼證交所上市的黃金開採公司，是亞洲頂尖純黃金生產商之一。以Pani金礦為依託，根據CRU的資料，按資源量及儲量基準計算，該項目為印尼最大的原生金礦，公司預計到2030年按產量將躋身亞洲前二大原生金礦之列。

Pani金礦位於哥倫打洛，是Merdeka價值主張的核心資產，已於2026年2月實現首次黃金生產，並於2026年3月完成首次黃金銷售。根據其採礦許可證，Pani金礦佔有135公頃的礦權區，該礦權區位於Pani區塊約8,100公頃的範圍內，而該區塊本身則位於Pani金礦項目14,670公頃的總礦權區內。Pani金礦擁有礦產資源2.91.5億噸，金品位為每噸0.75克金，金金屬量為700萬盎司（218.6噸），以及礦石儲量2.031億噸，金品位為每噸0.79克金，金金屬量為520萬盎司（160.5噸）。