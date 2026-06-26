專家訪談｜港股高位累瀉19%跑輸日韓　Michael Burry發文指點迷津

港股仍未洗頹風，並且已失守23000點，今日（26日）曾低見22693點，為去年5月初以來低位，若與今年1月底的高位28056點相比，跌幅逾達5,363點或19.1%，同時亦遠遠跑輸日韓等亞洲區內鄰近市場。

對於港股弱勢，美國對沖基金經理﹑電影《沽注一擲》原型人物Michael Burry指出，隨著資本在各地區之間流動，以追逐半導體投資機會，促使港股面臨壓力。



他指出當投資者因晶片熱潮將資金從香港吸引到日本及韓國時，導致港股下跌。他又指出由於趨勢投資者及專注於亞洲的大型基金，均迅速重新配置資產，這種轉變在恒生指數﹑日本東證指數及韓國綜合指數的圖表中可見。同時進一步指出，這種技術壓力正將中國龍頭企業股價再次推低至接近低點，指這已突破了圖表走勢，且情況似乎還會持續下去。

韓國股市年內累計升近一倍。（Getty Images）

翻查資料顯示，日本股市於年內累計升幅34.65%；韓國KOSPI指數累升97.58%。

稱港股並非面臨基本面壓力

他說，這種壓力如今已成為全球半導體熱潮的特徵，因此主要是一種技術壓力，而非基本壓力。

另一方面，Michael Burry亦披露了其最新倉位，增持京東ADR﹑沽出阿里巴巴ADR，並且增持Adobe及Fiserv。他亦買入微軟在2028年到長的看漲期權，以及將Palantir一半淡倉平掉。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

最新倉位曝光沽阿里ADR

Michael Burry表示，賣出阿里ADR主要是出於「稅務虧損」的考慮，並將部位轉向京東。他亦表示可能會增持美團 （3690） 和騰訊 （0700） ，並指出這些股票短期內走勢往往一致。他預計最終會重新買入阿里。

他表示認為微軟股價350美元左右是買入的好時機，但最終選擇了長期期權策略，並稱其相對於他的預期而言「價格偏低」。

另外，雖然他平了部分Palantir空頭頭寸，但仍持有看跌期權，維持看跌立場。