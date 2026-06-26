韓股大時代｜1400萬「螞蟻軍團」湧入AI股　槓桿ETF成風險之源？

韓股股市今年表現相當突出，年內累計升幅超過90%，成為亞洲區內表現最佳股市。當地被稱為「螞蟻軍團」﹑人數逾1,400萬的散戶投資者，配合人工智能（AI）熱潮的東風，造就韓股這一波超級升浪。



據《彭博》報導，在韓國，1,400萬散戶投資者因其集體的市場力量而被稱作「螞蟻」，他們正在重塑股票交易方式。近來，他們不斷將資金泊入韓國兩大科技股，推動韓國綜合股價指數（KOSPI）屢創新高。

三星電子及SK海力士為韓國股市兩大權重股，當股價波動會引發韓股大上大落。（Getty Images）

韓股一年內累升近2倍

在過去12個月內，受AI相關晶片股的旺盛需求驅動，KOSPI已飆漲近200%。但有關報道卻指出，但近期的市場波動表明，這波漲勢十分脆弱，韓國尤其容易受到劇烈波動的影響，這是因為總值4.7萬億美元的韓國股市，高度集中在三星電子和SK海力士。

圖為2020年10月，SK海力士位於韓國城南市的辦公大樓。（AP）

隨著全球人工智慧發展前景黯淡，人們對巨大泡沫的擔憂再次升溫，導致KOSPI於周二（23日）下跌10%，這種風險暴露無遺。

監管機構認允發個股槓桿ETF存風險

報道又指出近期的拋售潮使槓桿交易所交易基金（ETF）成為關注焦點，促使韓國最高監管機構承認允許發行個股槓桿產品的風險。

市場對人工智能晶片製造商的集中度也揭示了更深層的脆弱性。韓國位於全球科技供應鏈的核心，任何有關縮減與AI相關的支出，都可能對其造成沉重打擊。當投資者爭論人工智慧熱潮是否為泡沫時，韓國或許會成為一個鮮明的案例，展現當巨額資金追逐同一行業時會發怎樣的情況。