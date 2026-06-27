債彈近等同GDP 100%　標普憂美國黨派分歧　難實現降財赤壓預算

《彭博》報道，標普全球評級確認美國信用評級為AA+，理由是美國經濟具有韌性，財政赤字高企但穩定。



標普分析師Lisa Schineller等人在聲明中表示﹕「未來幾年，美國經濟的韌性應會支撐穩健的財政收入，包括來自持續徵收關稅的收入，並穩定財政赤字」。

分析師表示，評級展望穩定，是基於穩健經濟成長、「可信且有效的貨幣政策執行」以及財政赤字高企但未上升。

料黨派分歧難實現降赤字壓預算

標普預計，鑒於「剛性利息支出和老齡化相關支出呈結構性上升」，美國一般政府淨債務將接近國內生產毛額(GDP)的100%。分析師還指出，美國黨派之間分歧嚴重，通過兩黨合作來降低赤字、壓縮預算「仍難以實現」。

2025年11月14日，美國華盛頓特區，圖為美國國會山莊一景。（Getty）

另一方面，他們表示，兩黨將繼續解決美國債務上限這一反覆出現的問題，繼續批准增加借款，因為若不這樣做，將對金融市場和經濟造成嚴重後果。近年來，美國國會已多次提高債務上限。

標普表示，如果國會無法控制支出或未能「應對稅法變化對收入的影響」，導致赤字擴大，美國信用評級未來兩年可能仍面臨下調風險。

三大評級機構予美國評級展望「穩定」

三大評級機構對美國的評級均較AAA低一級，展望均為穩定，但標普表示，其對美國的評估低於一些同類。這一較低的評估考慮到了美國的政治極化，即「政策搖擺幅度相對更大，特別是在一黨同時控制白宮和國會的情況下」。標普表示﹕「這也反映出美國政治階層扭轉主權財政狀況惡化的能力較弱。」

2011年，標普全球評級成為首家取消美國AAA評級的主要信用評級機構，當時受到美國財政部嚴厲批評。