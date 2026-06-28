AI基建投資狂熱　内地製造業分一杯羹　首5月相關行業利潤飆一倍

本文來自：國家統計局

6月27日，國家統計局公布1-5月份全國規模以上工業企業利潤。

數據顯示，1-5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額31439.6億元，按年增長18.8%。

1-5月份全國規模以上工業企業利潤增長18.8%

1—5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額31439.6億元，按年增長18.8%。

1—5月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額10486.6億元，按年增長19.6%；股份制企業實現利潤總額24348.1億元，增長24.1%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額6957.2億元，增長4.2%；私營企業實現利潤總額7726.5億元，增長10.7%。

1—5月份，採礦業實現利潤總額4795.2億元，按年增長33.5%；製造業實現利潤總額23285.2億元，增長20.0%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3359.2億元，下降2.7%。

1—5月份，主要行業利潤情況如下：有色金屬冶煉和壓延加工業利潤按年增長117.1%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長103.9%，化學原料和化學制品製造業增長71.6%，煤炭開採和洗選業增長33.5%，石油和天然氣開採業增長17.2%，紡織業增長11.7%，通用設備製造業下降0.2%，電力、熱力生產和供應業下降4.1%，專用設備製造業下降5.5%，農副食品加工業下降13.3%，電氣機械和器材製造業下降13.7%，汽車製造業下降19.8%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降37.4%，非金屬礦物製品業下降48.9%，石油、煤炭及其他燃料加工業由虧轉盈。

1—5月份，規模以上工業企業實現營業收入56.55萬億元，按年增長5.5%；發生營業成本48.04萬億元，增長4.7%；營業收入利潤率為5.56%，按年提高0.63個百分點。

5月末，規模以上工業企業資產總計193.55萬億元，按年增長5.8%；負債合計112.69萬億元，增長6.5%；所有者權益合計80.87萬億元，增長5.0%；資產負債率為58.2%，按年上升0.3個百分點。

5月末，規模以上工業企業應收賬款28.17萬億元，按年增長7.7%；產成品存貨7.14萬億元，增長8.8%。

1—5月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.95元，按年減少0.59元；每百元營業收入中的費用為8.39元，按年持平。

5月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為71.1元，按年減少0.1元；人均營業收入為188.0萬元，按年增加11.3萬元；產成品存貨周轉天數為21.6天，按年增加0.6天；應收賬款平均回收期為72.6天，按年增加1.3天。

5月份，規模以上工業企業利潤按年增長21.1%。

1-5月份規模以上工業企業利潤保持較快增長

國家統計局工業司首席統計師於衛寧解讀2026年1-5月份工業企業利潤數據時指出，1—5月份，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，規模以上工業企業利潤保持較快增長，工業企業效益持續恢復。

工業企業利潤保持較快增長。

1—5月份，工業生產較快增長疊加工業品價格漲幅擴大，推動全國規模以上工業企業營業收入按年增長5.5%，較1—4月份加快0.3個百分點。規模以上工業企業營收穩定增長，帶動全國規模以上工業企業利潤按年增長18.8%，較1—4月份加快0.6個百分點，規模以上工業企業利潤自今年以來保持較快增長態勢。從三大門類看，採礦業增長33.5%，較1—4月份加快7.5個百分點；製造業增長20.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降2.7%。5月份，全國規模以上工業企業利潤按年增長21.1%。

電子行業支撐作用明顯。

1—5月份，規模以上裝備製造業利潤按年增長14.1%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長5.2個百分點。從行業看，全球人工智能技術變革帶來高端算力晶片和存儲晶片需求爆發，推動電子行業利潤高速增長，1—5月份，電子行業利潤增長103.9%，對全部規模以上工業企業利潤增長的貢獻率達43.1%，是規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。

原材料製造業利潤快速增長。

1—5月份，規模以上原材料製造業利潤按年增長83.1%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長10.2個百分點。從行業看，受新能源、人工智能等新興產業需求增加帶動，銅、鋁等產品價格維持在較高水平，推動有色行業利潤增長117.1%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長5.3個百分點；在石油產業鏈條相關產品價格上漲推動下，石油加工行業按年扭虧為盈，化工行業利潤增長71.6%。

高技術製造業利潤保持兩位數增長。

1—5月份，規模以上高技術製造業利潤按年增長44.7%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長8.0個百分點，引領作用持續凸顯。從行業看，半導體產業鏈條行業發展向好，電子器件製造方面，光電子器件製造、半導體分立器件製造行業利潤分別增長53.8%、40.6%；電子元件及電子專用材料製造方面，電子專用材料製造、電子電路製造行業利潤分別增長665.4%、19.7%。醫療設備器材相關行業利潤增長較快，口腔科用設備及器具製造、衛生材料及醫藥用品製造行業利潤分別增長26.4%、23.2%。

工業企業單位成本下降，盈利能力持續改善。

1—5月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.95元，按年下降0.59元，工業企業累計單位成本今年以來連續五個月下降。1—5月份，規模以上工業企業營業收入利潤率為5.56%，按年提高0.63個百分點，營收利潤率達2024年以來各月累計最高水平。

總體看，1—5月份規模以上工業企業利潤繼續保持較快增長態勢。但也要看到，國內供強需弱矛盾依然突出，部分行業企業生產經營還比較困難。下階段，要全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，用足用好各項宏觀政策，強化逆周期和跨周期調節，持續擴大內需、優化供給，加快培育壯大新動能，紮實推進工業經濟高質量發展。