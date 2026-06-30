財經視野｜日元40年來首跌穿162關口　匯率崩潰反噬日揆支持度

日元兑美元匯率跌至四十年來的最低水平，美元升至162日圓關口，情況勢必加劇日本方面的不安，並令交易員高度警惕日本當局可能入市干預。



日圓兌美元滙率40年來首次跌破162關口，美元目前升至162.29日圓，漲幅達到0.13%。

不過，儘管日元走弱提振了出口商的利潤，並推動日本股市創下歷史新高，但也推高了進口成本，加重了家庭負擔，並給日本首相高市早苗領導的政府帶來了更多政治壓力。

此外，日元匯率跌破關鍵水平後，可能促使交易員密切關注干預動向。Monex外匯交易員Andrew Hazlett表示，如果不能迅速糾正，干預措施即將來臨，不過，如果他們不解決利率差異問題，干預措施「只是暫時的補救手段」。

日元貶值給日本首相高市早苗領導的政府帶來了更多政治壓力。（Reuters）

日政府似勸阻央行進一步加息

彭博報道亦稱，日圓走弱提振了出口企業利潤，並推動日本股市屢創歷史新高。但進口成本飆升，特別是以美元計價的石油和天然氣進口。由此引發的通膨推高了從食品到電力等各類產品的價格，令消費者承壓，並可能削弱高市早苗政府的支持率。

儘管日本央行迎來了管理層更迭，並於2024年結束負利率政策，一度提升了市場對日圓反彈的預期，但日圓仍持續走弱。

日本央行6月16日將基準利率上調至1%，為1995年以來最高水平。然而，由於交易員預計聯儲會未來將維持鷹派立場，此次加息影響有限。與此同時，日本政府預計將在基本政策方針中呼籲實施「適當的」貨幣管理，似乎意在勸阻日本央行進一步加息。