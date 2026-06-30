1手1股不夢！港交所7.2起標準化每手股數至8種　每手最低1000元

香港交易所（0388）宣布從周四（7月2日）起，對新股發行人正式將新股每手手數定為8種，同時將每手股份價值的下限為1,000元，上限為5萬元。



港交所今天（30日）就優化香港證券市場每手買賣單位框架的諮詢文件刊發諮詢總結，指出今次諮詢共收到85份來自新股市場及二級市場不同參與者的回應意見。回應人士踴躍支持建議的所有優化措施，並肯定改革方向有助提高營運效率及降低香港證券市場投資門檻。

將每手價值下限降至1000元

在考慮市場意見後，香港交易所決定對適用證券（包括股票及房地產投資信託基金）推行以下每手買賣單位框架優化措施：將每手價值指引下限從2,000元降至1,000元；為每手股數大於100股的發行人，增設50,000元的每手價值指引上限；及標準化每手股數為指定的八種：每手1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和10,000股。

香港交易所市場主管余學勤表示：「落實簡化每手買賣單位是香港交易所降低市場門檻、便利投資者參與股票交易的重要一步。我們很高興市場廣泛支持這些有助優化市場機制及提升交易效率的安排。標準化每手股數將為我們持續提升市場微結構奠定堅實基礎，亦為日後再考慮統一每手股數鋪路。這項改革配合其他市場基礎設施優化措施及產品創新，將進一步鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。」

新發行人從7月2日起遵守新安排

為協助市場平穩過渡，港交所將分兩階段實施各項調整：第一階段（2026年7月2日起生效）

潛在發行人於2026年7月2日之前提交首次公開招股申請的潛在發行人將須遵守新的每手價值指引上限及下限；於2026年7月2日當日或之後提交首次公開招股申請（包括重新提交在2026年7月2日之前失效的首次公開招股申請）的潛在發行人將須遵守新的每手買賣單位框架中所有要求。

至於現有發行人將須遵守新的每手價值指引上限及下限。若現有發行人進行涉及更改每手股數、股份合併、或股份分拆的公司行動，將須遵守新的每手買賣單位框架中所有要求。

每手價值的指引上限

每手價值的指引上限只適用於每手股數大於100股的適用證券。

香港交易所將定期審核每手價值，並通知六個月評估期4結束時每日平均收盤每手價值超過50,000元的發行人，要求有關發行人於相關評估期結束後六個月內降低每手價值。

第二階段（2026年11月16日無紙證券市場推出起生效）所有發行人都必須在完成過渡至無紙證券市場後六個月內採用其中一種標準化的每手股數。

對於已完成過渡至無紙證券市場的發行人，更改每手股數時將不需要進行並行買賣。

除優化每手買賣單位框架外，香港交易所亦計劃優化碎股交易機制，並正研究推出新的自動對盤交易機制，待監管機構批准及市場準備就緒後，考慮最早於2027年第三季推出，更多詳情將適時公布。