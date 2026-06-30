SpaceX上市韓投資無得分貨　因為券商未來資產證券犯下溝通錯誤？

美國富豪馬斯克旗下SpaceX已於6月12日在美國掛牌，作為歷來全球集資額規模最大的新股，自然成為全球投資者焦點。雖然韓國投資者亦想參與其中，卻因為負責今次交易的未來資產證券在溝通上的失誤，導致投資者無法分配股份。



據《彭博》，這原本應該是一筆能讓未來資產證券躋身全球頂級投銀行列的交易。然而，SpaceX創紀錄的新股，卻反而導致這家韓國最大的券商不得不向客戶道歉，並接受韓國監管機構對其業務流程的檢查。

SpaceX上市：2026年6月12日，馬斯克在德州遠距離參與上市「敲鐘」儀式（Reuters）

這起事件使未來資產證券成為23家承銷商中唯一一家最終沒有獲得任何SpaceX IPO股票配售的機構，也凸顯出對於參與數十億美元大型交易的金融機構來說，即便是最普通的溝通失誤，也可能造成極其嚴重的後果。

報道引述據知情人士透露，此次事件的核心，是對於SpaceX此次發行中認購訂單應如何提交存在誤解。

未來資產證券誤將初步表達興趣文件作正式認購文件

知情人士表示，這家券商誤將一份用於初步表達投資者興趣的請求，當成了已經正式提交具有法律約束力認購訂單的環節。結果，超過11億美元來自韓國投資者的認購需求最終沒有被錄入SpaceX IPO的訂單簿。

知情人士稱，這一誤解，也是他們所說未來資產證券與主承銷商之間一系列溝通失誤中後果最嚴重的一次，發生在IPO流程內部代號為「Project Apex（頂點計劃）」 的一個階段。5月中旬，也就是正式簿記建檔開始前幾周，簿記管理人向各承銷機構發送了一封電子郵件，要求它們提交投資者需求意向。按照大型IPO的標準做法，這些需求數據隨後會匯總到一個虛擬數據室中。

SpaceX 於6月剛剛正式公佈了其AI1衛星，是旗下首個軌道資料中心，而且「比星鏈衛星簡單得多」。

投行只視為投資者投資意向非正式申購

據部分了解未來資產證券內部情況的知情人士透露，未來資產證券在回覆那封郵件時，認為自己已經代表客戶正式提交了認購訂單。但在負責此次IPO的華爾街投銀看來，這些回覆僅僅是投資意向，而不是正式認購申報。按照此類IPO的慣例，真正具有約束力的正式認購訂單是在6月收到簿記管理人發出的另一封郵件後才提交的。

據知情人士透露，換句話說，在這些紐約投銀看來，未來資產證券實際上沒有提交任何零售投資者的正式認購訂單，因此最終也沒有獲得任何零售配售股份。

這次溝通失誤，成為這筆原本堪稱成功的交易中為數不多的瑕疵之一。這次規模達860億美元、創下歷史紀錄的IPO，儘管流程複雜、時間安排緊湊，但整體推進十分順利，因此獲得了投資者的廣泛好評。

此次IPO的主承銷商高盛集團、摩根士丹利和花旗集團以及未來資產證券均不予置評。韓國政府發言人和韓國金融監督院也拒絕發表評論。SpaceX沒有回應一份在德克薩斯州工作時間之外發出的置評請求。

早前傳未來資產證券高層向客戶致歉

據《首爾經濟日報》報導，未來資產證券副董事長Kim Mi-seop和HeoSeon-ho於6月15日通過短訊向客戶表示：「對於滿懷期待參與SpaceX IPO認購的客戶，我們不得不傳達這一令人遺憾且沉重的消息，在此謹致以誠摯的歉意。」報導稱，他們還承諾將全面檢討相關流程，並採取措施「恢復投資者的信任」。

知情人士此前表示，韓國金融監督院已啟動檢查，以確認申請認購SpaceX股票的投資者是否符合相關資格要求。知情人士還表示，此後檢查範圍進一步擴大，開始審查未來資產證券未能獲得任何SpaceX股票配售一事的原因。