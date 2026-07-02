租金貴　香港貴金屬總庫儲不及韓星　傳LME放寬規定允露天儲存鋁

《路透》引述四位消息人士表示，港交所 （0388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）正在考慮放寬規定，包括允許在戶外儲存鋁，以提升香港作為金屬樞紐的地位。



香港在2025年7月成為活躍的LME倉庫地點，但自那時起存放在那裡的金屬非常少。報道引述其中兩位消息人士表示，港交所的高層曾詢問倉儲公司，需要消除哪些障礙才能讓香港成為切實可行的儲存地點。

早前曾就戶外儲鋁進行諮詢

擁有149年歷史的倫敦金屬交易所在3月份的一份諮詢文件中提出，將戶外儲存作為鋁的一種選擇，並「按各地點的具體情況」來實施。這四位消息人士稱，此舉是針對合適空間有限的香港。

該交易所在5月8日結束的諮詢中表示：「關於某些地點空間可用性的討論，引發了戶外儲存是否能緩解空間疑慮的問題。」

報道指，LME長久以來一直希望，在作為全球最大工業金屬消費國的中國內地，獲得儲存設施。與此同時，中國也渴望發揮更大的作用，包括透過中國經紀商排隊爭取成為LME會員。

LME曾在1990年代中期短暫允許在戶外儲存鋁，但由於擔心天氣損害和安全問題而終止了這項做法。

LME或允許非近港口地點儲鋁

LME主席莊偉林（John Williamson）在5月表示，該交易所已將其倉儲網絡擴展至香港，「加強了」其作為擁有「與中國內地無與倫比連繫」的樞紐角色。

消息人士稱，作為上述策略的一部分，LME將批准位於香港任何地方的倉庫，這與其他通常要求儲存設施必須靠近港口的地點不同。

LME倉庫通常位於金屬淨消費地區，這些地區的製造商需要實體金屬。香港並不符合這種模式，服務業佔其總收入的90%以上。

香港同時也是原鋁儲存成本最高的LME地點，租金為每公噸每天66美分，比其他地點的平均水平高出約21%。香港的銅和鎳租金也同樣高出21%。

此外，香港的倉儲空間大多為多層建築，但因為較高樓層無法承受其重量，使得香港不適合存放重金屬，

香港儲存租金屬全球最高

5月份，香港僅佔LME倉庫總庫存的約1.7%。LME的5月份數據顯示，香港倉庫存放了24,665公噸金屬，相比之下，新加坡為483,381噸，韓國為280,646噸，台灣為265,345噸。

LME在回覆《路透》時表示：「我們對香港倉儲的成功感到非常滿意……就庫存而言，現在是我們的第九大地點，許多倉庫已接近滿載。」同時又指出﹕「增加香港鞏固了我們的承諾，即在全球關鍵的貿易走廊上提供LME倉儲服務。我們將在未來幾週內與市場分享我們的倉儲諮詢意見。」