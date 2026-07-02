中國富裕家庭財富規模縮水　港富戶數目減至52萬列季席　落後京滬

東亞銀行與胡潤研究院聯合發布《2025東亞銀行·胡潤財富報告》，該報告剖析了中國高淨值家庭的增長趨勢和變化，以及他們在理財方面的取態和需要。報告顯示，中國資產達600萬元人民幣（下同）的富裕家庭，其總財富規模按年下降3.3%至145萬億元。其中，資產超過1億元的超高淨值家庭，其財富總額高達84萬億元，佔總財富的58%，佔比與去年持平。



香港超高淨值家庭數目跌14.6%，排名次於北京及上海。（資料圖片）

中國富裕家庭數目按年跌1.3%至506萬戶

截至2025年1月1日，中國富裕家庭數目按年跌1.3%至506萬戶，資產達千萬以上的高淨值家庭，以及超高淨值家庭數目，則更分別跌2.9%及3.1%至200.5萬及12.6萬戶。而不包括港澳台在內，整體內地富裕家庭數目按年減少1.4%至408.3萬戶，而高淨值家庭數目，更減少3.1%至162.5萬戶，當中超高淨值家庭數目，減少3.1%至10.6萬戶。

報告也顯示，中國的富裕家庭、高淨值家庭及超高淨值家庭分布中，北京、上海和香港位列前三，但家庭數目全部按年有所減少，當中香港富裕家庭數量為52.1萬戶，較去年減少 2,400戶，擁有600萬元可投資資產的家庭數量則約為18萬戶。不過，根據《2026胡潤至尚優品——中國高淨值人群品質生活報告》，香港仍為中國高淨值人士最受歡迎的境外投資目的地。

中國經濟・人民幣・人民幣國際化・中國貿易・中國消費：路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

東亞銀行副行政總裁、東亞中國執行董事兼行長畢明强表示，隨著中國經濟持續發展及財富穩步積累，高淨值人群顯著增長。報告指出，中國富裕家庭的財富總額已達145萬億元人民幣，如此龐大的規模對金融機構的服務能力提出了更高的要求。為此，該行將充分發揮植根香港、聯通內地的獨特優勢，全面貫徹集團OneBank策略，透過集團成員之間的緊密協作，致力為客戶提供全面而專業的理財方案。