美600萬兒童已註冊　特朗普帳戶國慶日啟動　戴爾夫婦擬捐490億元

美國政府推出的兒童投資儲蓄計劃「特朗普帳戶」（Trump Accounts，官方名稱為530A帳戶）將於7月4日美國國慶日正式啟動。這項源自新稅改法案的跨世代財富累積計劃，在正式推出前夕已吸引全美超過600萬名兒童註冊。除政府將注入百億美元級別的種子基金外，美光科技及戴爾創辦人夫婦等科技界巨頭亦紛紛斥巨資響應。



美國總統特朗普周三（1日）宣布，存儲芯片製造商美光將向新推出的「特朗普帳戶」計劃投資2.5億美元，這是該計劃推出以來獲得單筆最大的企業承諾。特朗普隨即在社交平台Truth Social發文稱：「美光，一家真正偉大的美國公司，宣布對特朗普帳戶進行歷史性的2.5億美元投資。美光出色的行政總裁Sanjay Mehrotra作出的這一令人難以置信的舉動，讓許多孩子感到無比幸福。」

2025年8月25日，圖為美光科技（Micron Technology）的標誌。（Reuters）

美光捐贈料百萬美兒童受惠

根據美光公布的方案，該筆投資將分為兩部分：首先為員工未滿18歲的子女提供最高1,000美元的對等撥款福利；同時在美光設廠或設點所在的七個州份，為合資格社區兒童一次性存入250美元。美光估計此舉最多可惠及100萬名兒童。Sanjay Mehrotra在聲明中指出：「在美光，投資於人和投資於技術同樣重要。」

530A帳戶是美國新稅改法案（大而美法案 / 2025年美國家庭減稅法案）下設立的面向兒童稅收優惠投資帳戶，旨在鼓勵家庭為子女進行長期儲蓄與投資。白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，為慶祝計劃上路並向全美推廣，紐約證交所與納斯達克交易所將破天荒在白宮橢圓形辦公室共同敲響開市鐘。

根據方案，所有18歲以下、擁有美國國籍及有效社會安全號碼（SSN）的兒童均可開設該帳戶。其中，2025年至2028年出生的新生兒，在帳戶開設後可獲得美國財政部一次性提供的1,000美元（約7,800元）「種子資金」。

2026年5月12日，在加拿大舉行的網路高峰會（Web Summit）上，戴爾科技（Dell Technologies）的標誌顯示在展位上方。（Reuters）

對於2016年至2024年出生、無法獲得政府補助的兒童，若居住地郵編所在地區家庭收入中位數不超過15萬美元，則有資格獲得戴爾科技創辦人Michael Dell及其妻子Susan承諾提供的250美元資助。戴爾夫婦此前已宣布，將向該項目捐贈總計62.5億美元（490億元），預計覆蓋最多2,500萬名兒童。

在運作與投資機制方面，7月4日正式啟動後，家庭成員每年最多可共同向帳戶繳納5,000美元稅後資金，直至受益人年滿17歲（即18歲前一年）。僱主亦可為員工子女帳戶每年額外繳納最高2,500美元，該金額計入5,000美元年度總限額，但不會被視為員工應稅收入。此外，符合條件的慈善組織以及地方政府的捐款，則不計入該年度上限。

帳戶只能投資美股指數基金

帳戶資產將受到嚴格限制，只能投資於低成本的美國股票指數基金（如標普500指數ETF），由紐約梅隆銀行負責初始管理，用戶可透過與網絡券商Robinhood合作開發的官方App實時查看帳戶資產情況。

根據國稅局（IRS）規定，帳戶資金原則上不得在18歲前提取。受益人年滿18歲後，帳戶將自動按照傳統個人退休帳戶（IRA）規則管理。

資產管理機構摩根資產管理估算，該計劃潛在覆蓋高達7,300萬名兒童及4,400萬個家庭，單是政府首期注入的種子基金規模已達150億美元級別，預計將為美股帶來首年300億至500億美元的增量資金，長期有望形成穩定的被動買盤。