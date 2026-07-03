新股市場亂象｜證監會據報發現部份IPO申購　資金來自公司大股東

今年香港新股市場相當熱鬧，不少新股公開發售部份錄得逾千倍超額認購，而投資者一手中籤率只有單位數。《彭博》引述知情人士報道，為了加強對新股市場的監管，證監會有意將簿記建檔和股份分配操作納入瞄準範圍。

報道更引述知情人士指出，證監會發覺了不公正分配模式，有些案例中一些認購被指由與發行人有關的人士，或由大股東自身出資，以人為抬高公眾需求。



《彭博》據知情人士透露，香港的市場監管機構正在加大力度審視當地火熱的IPO市場，將簿記建檔和股份分配操作納入瞄準範圍。

傳兩投行被要求提交整改報告

他們稱，證監會已將簿記建檔和IPO股票分配列為下一個重點執法領域。該監管機構發覺了不公正分配模式，有些案例中一些認購被指由與發行人有關的人士，或由大股東自身出資，以人為抬高公眾需求。因事未公開，知情人士要求匿名。

報道引述其中兩人表示，證監會已分別通知涉事投資銀行，要求提交整改方案。

報道引述證監會一名發言人在聲明中表示﹕「作為日常監管工作的一部分，證監會會定期與受規管實體溝通」。同時又表示﹕「我們不會就個別案例置評。我們會適時向市場傳達我們的監管觀察及預期。」

去年底證監會和港交所 （0388） 聯合致函予13家主要保薦銀行，並進行現場檢查，以確保各行擁有充足的資源並嚴格遵守相關規定，證監會限制簽字保薦人（主要負責人員）同時參與的交易數量最多5宗。不過香港2026 年上半年的 IPO 融資額按年增長29%，達到近 440 億美元。

然而，散戶獲分配新股機會日益減少，去年8月港交所修訂公開發售部分機制。

「機制 A」：散戶所參與的公開認購部分的初始分配比例僅為 5%。但設有強制回撥機制，例如超購100倍或以上，回撥至35%

「機制B」：公開認購部分分配比例下限為10%，但不設回撥機制

新分配機制下大大削弱散戶中籤機會，上半年上市的82間公司中，有73間分配予頂頭鎚（即認購上限股數）零售投資者的股數不足其認購的1%。

早前財經事務及庫務局局長許正宇，以書面回覆立法會議員李惟宏提問時，表示港交所落實優化新股定價及分配機制時，已考慮到包括公眾認購部分投資者的不同投資者的需要，確保具議價能力投資者有意義地參與首次公開招股，及維護散戶投資者參與之間取得合理平衡。

許正宇指出，港交所規定發行人將首次公開招股時初步擬發售股份的至少40%分配至建簿配售部分，並按其需要選擇相應的公開認講部分分配機制，旨在增加具議價能力投資者的參與，從而優化股價發現過程並確保制度與國際市場標準接軌，配合不同企業的業務特徵、資金需求及市場情況，吸引更多優質公司在香港的資本市場上市。

官員稱新股定價及分配機制考慮不同投資者需要

當時許正宇進一步指出，港交所落實優化新股定價及分配機制時已考慮到不同投資者（包括公眾認購部分投資者）的需要。新機制在確保具議價能力投資者有意義地參與首次公開招股，及維護散戶投資者參與之間取得合理平衡，當中確保建簿配售部分具一定規模，可優化價格發現，讓所有參與首次公開招股的投資者得益。由於獨立機構投資者的參與有助更穩健的價格發現，當局留意到全球主要市場的首次公開招股均普遍採用建簿配售機制，以公開競價方式進行的公開招股十分有限。

許正宇表示，政府會聯同證監會和港交所繼續密切監察新規定的實施情況、相關定價及分配機制的成效，並持續關注國際市場的發展趨勢及本地市場的需要，確保本地市場的健康發展。