中美角力｜美禁遊說機構與華涉軍企業做生意　阿里反駁限言論自由

中美角力持續，美國國防部早前將阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）等中資科技企業，列入與內地軍力有關連的清單，促使美國的遊說機構與阿里等公司撇清關係。據《彭博》報道， 一名聯邦法官下令五角大廈暫時豁免阿里受到遊說機構因合規顧慮而放棄與該公司關係的法律約束。據報道法官將在審理期間評估該措施的合憲性，又認為案將考驗美國限制中國企業活動的能力。



根據《彭博》先前報道，上周一項針對涉嫌協助中國軍方的實體的法律生效後，華盛頓最具影響力的遊說公司紛紛切斷了與阿里及其他中國科技企業的聯繫。

阿里及騰訊被美國防部列黑名單

如果這些遊說人員同時為被五角大廈列入黑名單（因涉嫌協助中國人民解放軍）的實體工作，國防部將不會與有關遊說人員代理的公司合作。在實際操作中，這項條款迫使遊說人員在受制裁的中國公司與美國國防承包商之間做出選擇，最終導致他們放棄了前者。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

負責審理阿里針對其被列入黑名單一事所提訴訟的美國地方法官 Eumi K. Lee 於周日（5日）下令，在法官就該公司相關動議做出裁決或聽證會結束後60天內（以較早者為準），五角大廈不得在遊說限制方面將阿里列為中國軍方關聯企業。

據報道，此案可能會受到密切關注，因為五角大廈的黑名單已成為美國與中國博弈中的重要工具。 6月8日，五角大廈將阿里列入其在美運營的中國軍方關聯企業名單（即「1260H清單」），使被認定的中國軍方關聯企業總數從幾年前依據先前法規列出的20家增加到了188家。這份名單涵蓋了半導體、人工智慧、機器人技術和無人機等關鍵領域。

2026年5月30日，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在第23屆香格里拉對話會上發表演講。（Reuters）

阿里巴巴於6月23日提起訴訟，要求將其從黑名單中移除，並聲明其並未與中國軍方開展合作；隨後，該公司又於6月30日（即相關遊說限制生效之日）提交動議，請求豁免受該名單引發的遊說限制約束。

阿里稱相關限制影響言論自由

阿里在近期提交的文件中主張，這些限制措施侵犯了其言論自由，導致其在與聯邦政府的所有事務中——無論是涉及立法、監管，還是影響其業務的政策，都失去了「發聲的機會」。

據報道，美國國防部以訴訟正在進行為由拒絕置評，而阿里未立即回應置評請求。