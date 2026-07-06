股市狂潮｜一周即變臉！　從資金逆行撤出股市　揭槓桿產品破壞力

全球風險資產的狂歡，正在遭遇今年以來的最強逆流。美國股票基金剛剛錄得逾三個月來最大單周資金流出，是今年以來最快速的資金撤離，其中的科技板塊首當其衝。



這場拋售不僅侷限於美股，從美國到韓國，槓桿ETF規模的急速膨脹正成為市場最擔憂的隱性風險，但A股半導體板塊在高位跟跌中，上演了一齣資金堅定流入的劇烈分化。

據美國銀行引用EPFR Global的數據顯示，截至7月1日當周，美國股票基金淨流出高達172億美元，這是自今年3月底以來最大的單周贖回規模。

上月美股錄150億美元淨流入

而就在不久前的6月，美股還剛剛錄得史上最大單月資金流入，規模達150億美元。從「最強月度買入」到「周度最大撤出」，這一趨勢逆轉之快，令市場震驚。

更值得警惕的是，資金出逃的重災區集中在過去一年最炙手可熱的科技板塊。上周，科技股基金出現約93億美元的創紀錄淨流出額。

摩根大通策略師在本周早些時候指出，美國半導體股票相對於人工智能超大規模雲服務商的極端跑贏表現，已造成「不可持續的估值差距」，並預計這兩個行業之間的估值鴻溝終將收窄。

一語成讖！

圖為攝於2022年2月25日照片，顯示電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters/資料圖片）

費城半導體指數兩日累瀉11%

費城半導體指數在近兩個交易日內累計下跌11%，市場對AI概念股高估值的質疑，正從「口頭討論」演變為真金白銀的撤離。

如果說科技股高估值是導火索，那麼槓桿ETF規模的急劇膨脹，則是市場更深層的隱憂。

數據顯示，美股槓桿ETF總規模已接近2,200億美元，較3月底近乎翻倍。其中，科技類槓桿ETF規模增長136%，半導體相關槓桿ETF更飆升近175%。這意味着，越來越多的資金通過加槓桿的方式，押注於本就波動劇烈的科技和半導體板塊。

這將形成典型的資金螺旋反饋——上漲時助漲，下跌時助跌。

槓桿ETF加大市場波動

巴克萊分析師Alexander Altmann嚴厲警告：自3月底以來，槓桿基金已累計買入約3,000億美元與個股及指數掛鈎的衍生品。一旦市場方向逆轉，這些頭寸需要在短期內集中平倉，「其衝擊力令人不寒而慄」。

Alexander Altmann將此定性為：「目前市場上毫無疑問最大的非自主性風險來源」。

毋庸置疑，槓桿產品設計本身帶來的被動去槓桿壓力，其速度和烈度往往遠超市場預期。

類似的槓桿狂熱也在韓國市場同步上演。韓國槓桿ETF的資產管理規模已升至約450億美元的歷史高點，年初至今增長約800%。

在監管放鬆與資金追逐收益的雙重驅動下，韓國市場展現出全球罕見的高槓桿偏好。散戶資金自5月以來累計淨買入達62萬億韓圜，進一步放大了槓桿ETF的規模擴張，也令市場波動度急劇上升。

韓監管機構後悔讓個股槓桿ETF上市

面對這一態勢，韓國金融監督院院長在上周的新聞發布會上直言後悔未能阻止槓桿單股基金的發行。

他指出：「這些都是高風險產品，持有者中大約92%是散戶投資者。儘管已發出消費者警示，交易熱度依然未見降温。」

韓國股市近期波幅明顯擴大。（Getty Images）

這是迄今為止韓國金融監管高層對槓桿ETF最為直接的批評表態。據悉，韓國共同民主黨特委將於7月6日召開內部閉門審查會議，啟動資本市場政策審查，重點調查單一股票槓桿ETF的監管問題。

監管層的密集表態已實質性提升了槓桿ETF面臨更嚴格約束的預期，若後續准入門檻收緊或產品規模受限，相關標的短期流動性格局恐將發生劇烈變化。

全球科技股的大幅波動也傳導至A股。本周，科創半導體材料設備指數兩日跌超13%，半導體板塊整體承壓明顯。

然而，與美股高位獲利了結不同，A股市場出現了顯著的分化：在資金流出板塊的同時，大量資金反而借道ETF積極抄底。

數據顯示，A股「吸金」前20的ETF中，過半都是半導體主題ETF，其中科創半導體ETF華夏、半導體設備ETF國泰和半導體設備ETF易方達穩居前三。

縱觀全球，從美股科技龍頭的高估值承壓，到美韓槓桿ETF規模的極端擴張，再到A股半導體板塊的抄底博弈，不同市場之間正形成一種新的交易格局。

但不管如何，槓桿產品的極速膨脹的確讓市場積累過多「脆弱資金」，一旦情緒逆轉，槓桿資金集中撤退極可能引發的流動性衝擊。

韓國已率先釋放收緊信號，對於投資者而言，當前最需要警惕的，或許不是某一隻個股或某一個行業的回調，而是某種非自主性、高強度的拋售。

而這往往發生在市場最不經意的時刻，以最劇烈的方式到來。

(本文內容均為客觀數據訊息羅列，不構成任何投資建議）