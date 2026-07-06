美股｜道指收市漲155點創新高　納指最升1.12%　Tesla飆6.7%

美股周一（7月6日）於假期後復市，道指早段一度觸及盤中新高，其後曾跌251點，至收市升155點創新高。標指和納指則延續上周漲勢，其中晶片股造好，納指漲1.12%。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間7月7日

【04:14】博通升3.7%

道指收市報53,055.91點，升155.84點或0.29%；納指收報26,121.16點，漲288.49點或1.12%；標普500指數收報7,537.43點，升54.19點或0.72%。

重磅科技股方面，Tesla漲6.69%，每股收報419.77美元。Nvidia升0.40%、蘋果公司（Apple）升1.31%。微軟（Microsoft）則跌0.96%，此前該公司宣布將裁員約 2.1%，約涉4,800 個職位。

另外，晶片製造商博通（Broadcom）股價漲3.73%，此前該公司與蘋果達成協議，將雙方的合作關係延長至2031年，共同開發和供應一系列客製化晶片。

SpaceX將於7日正式納入NASDAQ 100指數，股價跌1.02%。

【04:05】中概股指數收漲1.71%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.71%。其中，阿里巴巴ADR升1.84%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

【03:47】現貨金價下跌 Bitcoin重上6.3萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,162.89美元，跌12.81美元或0.31%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,820.98美元、24小時內升逾1.5%。

【03:20】恒指夜期收報23,571點 低水45點

恒指夜市期指收報23,571點，升26點，較恒指收市23,616點，低水45點，成交14,687張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間7月6日

【22:50】Tesla漲近3%

道指最新報52,792點，跌107點或0.20%；納指最新報26,130點，漲298點或1.15%；標普500指數現報7,526點，升43點或0.58%。

重磅科技股方面，Tesla漲2.89%、Nvidia升0.72%、蘋果公司（Apple）升1.12%。微軟（Microsoft）則跌 1.61%，此前該公司宣布將裁員約 2.1%，約涉4,800 個職位。

SpaceX將於7日正式納入NASDAQ 100指數，股價最新跌0.86%。

【22:46】油價微升 Bitcoin最新報6.價萬美元

油價微升，紐約原油期貨現時每桶69.00美元，升0.31美元或0.45%。倫敦布蘭特期油每桶報72.47美元，漲0.35美元或0.35%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報61,925.43美元、24小時內跌逾1%。