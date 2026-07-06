美股｜道指早段先升後回落　納指最新漲逾1%

美股周一（7月6日）於假期後復市，道指早段一度觸及盤中新高，但最新倒跌逾百點。標指和納指則延續上周漲勢，其中晶片股反彈。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間7月6日

【22:50】Tesla漲近3%

道指最新報52,792點，跌107點或0.20%；納指最新報26,130點，漲298點或1.15%；標普500指數現報7,526點，升43點或0.58%。

重磅科技股方面，Tesla漲2.89%、Nvidia升0.72%、蘋果公司（Apple）升1.12%。微軟（Microsoft）則跌 1.61%，此前該公司宣布將裁員約 2.1%，約涉4,800 個職位。

另外，晶片製造商博通(Broadcom)股價漲4.60%，此前該公司與蘋果達成協議，將雙方的合作關係延長至2031年，共同開發和供應一系列客製化晶片。

SpaceX將於7日正式納入NASDAQ 100指數，股價最新跌0.86%。

【22:46】油價微升 Bitcoin最新報6.價萬美元

油價微升，紐約原油期貨現時每桶69.00美元，升0.31美元或0.45%。倫敦布蘭特期油每桶報72.47美元，漲0.35美元或0.35%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報61,925.43美元、24小時內跌逾1%。