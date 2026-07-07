打造黃金港｜財庫局︰黃金中央清算系統試運　精準配套同步推出

財經事務及庫務局（財庫局）今日（7日）宣布，全新的香港黃金中央清算及結算系統正式開展試營運。一系列精準的配套措施也同步推出，以建立現代化及全鏈條的黃金交易生態圈。配套措施包括與上海黃金交易所推出首階段「實物聯通」、推出全新「HAU」價格代碼、擴充倉儲容量及提升精煉產能、豐富黃金投資產品、研究稅務優惠、協調保險安排、增加強制性公積金（強積金）投資黃金交易所買賣基金（ETF）的彈性，以及成立業界主導的行業協會。這些措施將共同提升香港作為備受信賴的國際黃金交易、清算及儲備樞紐的角色。

財政司司長陳茂波表示，黃金中央清算及結算系統開展試營運，是發展香港黃金交易基礎設施的重要一步。(isd)

陳茂波︰致力構建蓬勃的黃金交易生態圈

財政司司長陳茂波表示：「國家《十五五規劃綱要》明確提出支持香港構建大宗商品交易生態圈。今日黃金中央清算及結算系統開展試營運，是發展香港黃金交易基礎設施的重要一步。配合一系列推動實體交割、發展投資產品、衍生產品及風險管理工具、提供稅務優惠，以及深化與內地黃金市場互聯互通的措施，我們致力構建蓬勃的黃金交易生態圈，進一步提升本港金融市場的內涵、深度和廣度，為海內外投資者創造新的投資機遇，也為金融業發展注入新動能。」

財經事務及庫務局局長許正宇說：「香港中央黃金清算及結算系統的試營運由全方位的配套措施支持。我們的願景是建立一個可擴展的統一平台，通過清算、互聯互通、價格發現、風險管理、倉儲和保險等可靠服務吸引全球參與者。多元化的策略舉措彰顯政府決心建設全面及具國際競爭力黃金生態圈，鞏固提升香港作為亞洲及全球領先黃金中心的地位。」

財經事務及庫務局局長許正宇說，港府鞏固提升香港作為亞洲及全球領先黃金中心的地位。

黃金中央清算及結算系統試營運今日開展並已完成交易

全新的香港黃金中央清算及結算系統今日開展試營運，交易、清算及結算工作已經投入服務。該系統由香港政府全資擁有的香港貴金屬中央結算系統有限公司（港金結算公司）督導，旨在提供高效且可靠的雙邊及場外黃金交易的清算及結算服務。

財庫局指出，系統的亮點包括運作受全面的《清算規則》規管，清晰界定所有參與銀行及指定倉庫的權利、責任、規則及程序；設有中央帳簿，用以記錄參與銀行的結算活動、黃金轉帳及結餘，並無縫對接指定倉庫，以便利及記錄實物黃金存取；系統內的黃金結餘以未分配形式持有及結算，透過符合國際水平的混合持有方式實現參與者之間的高效結算。合資格用作結算的黃金須為符合國際標準，約400金衡盎司的金條。

港金結算公司董事會成員來自政府、上海黃金交易所、監管機構和11家銀行，以廣納巿場意見。另外，中國銀行（香港）有限公司已獲委任為系統的結算機構及指定倉庫，在港金結算公司的監督下營運。

首批黃金已成功存入指定倉庫

隨着試營運開展，首批黃金已成功存入指定倉庫，首批交易及結算活動亦已完成。試營運獲主要市場參與者大力支持，當中包括銀行及金融機構、金礦公司、精煉商、珠寶商和機構參與者。參與試營運的主要市場參與者名單載於附件。

港金結算公司會持續密切監察系統的試營運情況，並致力在正式營運前完善系統，為巿場參與者提供最大的便利。系統也將連結即時支付結算系統，以實現「貨銀對付」結算，依託香港國際級的資金清算及結算能力，達致黃金交易及實物交收無縫連接，進一步降低結算風險並提升整體運作效率。

多項配套措施也隨着中央黃金清算及結算系統開展試營運而推出，展示政府決心全面推進現代化、具聯通性及國際競爭力的黃金交易生態圈。這些措施包括，聯同上海黃金交易所推出首階段「實物聯通」：推出全新「HAU」價格代碼；擴充倉儲容量及提升精煉產能；豐富黃金投資產品；研究稅務優惠；協調保險安排；增加強積金投資黃金ETF彈性；成立業界主導的行業協會。