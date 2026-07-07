美股｜道指最新跌逾百點　納指挫1.5%　油價漲逾2%

美股周二（7月7日）早段下跌，道指雖一度升逾200點再創新高，但其後回落，最新跌逾百點。晶片股承壓走低，納指更挫逾1%。儘管三星（Samsung）財報強勁，但市場對人工智能（AI）驅動的漲勢能否持續仍存疑慮。此外，中國DeepSeek正研發AI晶片的消息，也打擊了市場情緒。



圖為2026年4月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內工作。（Reuters）

本港時間7月7日

【22:50】Intel跌一成 SpaceX挫逾6%

道指最新報52,939點，跌116點或0.22%；納指最新報25,721點，跌399點或1.53%；標普500指數現報7,487點，跌49點或0.66%。

路透社報道，DeepSeek正在研發自己的AI晶片，此舉可能降低對Nvidia和華為晶片的依賴。 Nvidia股價跌1.81%、英特爾（Intel）挫10.20%，美光科技（Micron Technology）股價下跌7.74%。

其他重磅科技股方面，Tesla跌2.52%、微軟（Microsoft）則升1.62%。

另外，SpaceX同日正式納入NASDAQ 100指數，多家券商開始對該股進行評級，SpaceX股價最新跌6.28%。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

【22:49】油價升逾2% Bitcoin現報6.3萬美元

油價上升，受霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）附近船隻遇襲事件通報的影響，紐約原油期貨現時每桶70.00美元，升1.45美元或2.12%。倫敦布蘭特期油每桶報73.57美元，漲1.58美元或2.19%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,159.47美元、24小時內升近2%。