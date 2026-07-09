中銀香港:高端客戶增長逾一成 旗艦級「私人財富中心」進駐尖沙咀

財富管理業務近年成為銀行增長的火車頭之一，不少大行紛紛「力谷」。其中，中銀香港最新宣布，旗下全新尖沙咀旗艦級「私人財富中心」 於7月6日 正式開幕，旨在為高端客戶打造貼心專業的財富管理體驗。該行個人金融及財富管理部總經理盧慧敏透露，過去五年「私人財富」客戶數連續錄得雙位數增長，截至今年5月按年增長逾一成。



盧慧敏︰「私人財富」客戶數續錄得雙位數增長

中銀香港個人金融及財富管理部總經理盧慧敏表示，中銀香港高端理財品牌「私人財富」自推出以來，持續優化產品及服務配套，並拓展財富管理以外的多元增值體驗， 全面滿足高資產淨值客戶日趨多元的需求，客戶數連續五年錄得雙位數增長。截至今年 5月，中銀香港「私人財富」客戶數目按年增長逾一成，同期財富管理收入亦增長逾兩成。

該行又稱，有見高端客戶近年愈加重視財富傳承、健康生活及家庭需要等個人化服務，此次中銀香港於尖沙咀黃金地段設立旗艦級「私人財富中心」，旨在為客戶提供全面升級的尊享服務， 並便利海外及跨境旅客往來，彰顯中銀香港對香港發展成為領先資產及財富管理中心的信心。

中銀香港補充，將緊抓持續擴大的跨境財富管理機遇，積極拓展香港財富管理業務，助力客戶實現跨境資產配置與長遠財富傳承。

位於核心地段並設「家庭會客室」

中銀香港指出，旗艦級「私人財富中心」座落尖沙咀核心地段，毗鄰五星級酒店及頂級購物商場，坐擁廣闊的維多利亞港海景，內設多間私人會客室及「家庭會客室」，提供高度隱密的空間，方便家庭客戶與理財專家進行諮詢。

該行稱，中心以「融合有道」為核心設計理念，將專業理財與「財富+」配套服務相互結合，為高端客戶打造貼心專業的財富管理體驗。

跨境客戶可預約專屬轎車接送服務

中銀香港續稱，「私人財富中心」將定期聯動不同領域的合作夥伴及專家，利用中心全海景多功能活動空間舉辦各類主題體驗活動，涵蓋健康管理—如Aria眼底測試日、養生體驗；子女教育—如海外升學講座，以及專業理財投資分享會等。從健康管理到家庭教育，從生活品味到投資洞見，全方位為客戶打造超越傳統理財的高品質「財富+」體驗。

另外，該行稱，為更好照顧高端客戶的多元財富管理需要，旗艦級「私人財富中心」更有多個領域理財專家駐場，涵蓋投資、保障及按揭。同時中心亦配有精通普通話的跨境理財專家，助跨境客戶輕鬆辦理銀行業務。跨境客戶亦可預約專屬轎車接送服務，直達本中心享用理財服務。

此外，中心亦特設茶藝體驗區，配備專業茶藝設備，讓客戶可一邊品味香茗，一邊與銀行理財專家探討財富規劃。